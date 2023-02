"Genauso ist es bei uns": Baumgart und der Biathlon-Vergleich

Gegen die Großen der Bundesliga hat der 1. FC Köln in dieser Saison schon so manches Mal gut ausgesehen. Trainer Steffen Baumgart weiß aber, was seinem Team noch fehlt, um selbst zu Höherem berufen zu sein.

0:0 gegen Leipzig, 1:1 beim FC Bayern, 3:2 gegen Borussia Dortmund, 1:1 in Frankfurt, 2:2 in Leipzig: Der FC hat sich stets wacker geschlagen, wenn es in dieser Saison gegen Champions-League-Teilnehmer ging. Vor allem defensiv wussten die Kölner Spiel für Spiel zu überzeugen und bereiteten ihrem jeweiligen Gegner durchaus Kopfzerbrechen. Offensiv hingegen besteht noch Luft nach oben, auch wenn der FC in allen Partien durchaus für Gegenstöße gut war.

In den vergangenen beiden Spielen blieb Köln torlos. Ein Aspekt, bei dem es nun anzusetzen gilt vor dem Duell mit Eintracht Frankfurt am Sonntag. "Wenn man es mit dem Biathlon vergleicht: Da mussten die Jungs auch erstmal lernen, die Schüsse richtig anzusetzen, damit sie auch ins Schwarze treffen. Genauso ist es bei uns", sagte Baumgart bei einer Pressekonferenz am Freitagnachmittag und meinte: Es ist ungemein anspruchsvoll, nach einem kräftezehrenden Lauf unter Druck erfolgreich zu sein. Und Kölns Spiel ist äußerst physisch und deshalb generell ziemlich kräftezehrend.

Aus diesem Grund fehlt es ein ums andere Mal noch an der Präzision, wenn der FC selbst in die Offensive geht. Frankfurt hingegen, Kölns kommender Gegner, ist auch in dieser Hinsicht beispielhaft. "Sie bringen viel mit, was ein Spitzenteam haben muss", sagt Baumgart, wohlwissend, dass seine Mannschaft vor allem auf Randal Kolo Muani und Mario Götze ein Auge haben muss.

Von beiden schwärmte Baumgart am Freitag in höchsten Tönen, gleichzeitig betonte er aber auch, dass sich seine Mannschaft nicht nur auf die Verteidigung des eigenen Strafraums beschränken werde, um die Kreise von Kolo Muani und Götze einzugrenzen. "Ich bin kein Trainer, bei dem die Null stehen muss", sagte Baumgart, "es wäre nur schön, wenn wir eins mehr schießen als der Gegner."

Heißt also auch gegen einen Gegner wie Frankfurt: "Wir wollen nach vorne spielen." Und dabei auch das schaffen, was beim Biathlon zu schaffen ist: nach einem kräftezehrenden Lauf unter Druck ins Schwarze zu treffen.