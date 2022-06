Mit einer durchaus ansprechenden Vorstellung hat sich das österreichische Nationalteam bei der Premiere von Cheftrainer Ralf Rangnick gegen Kroatien in Osijek mit 3:0 durchgesetzt. Vor dem gegnerischen Tor zeigte sich eine völlig aufgeblühte ÖFB-Elf eiskalt und fuhr die ersten drei Punkte in der Nations League ein.

Das österreichische Nationalteam feiert beim Debüt von Teamchef Ralf Rangnick in der Nations League A einen klaren 3:0-Auswärtssieg gegen Kroatien. Nach einer durchwachsenen ersten Hälfte, in der die ÖFB-Profis kurz vor der Pause durch Marko Arnautovic in Führung gingen, zeigte man sich im zweiten Durchgang von Beginn weg hellwach und überrumpelte ein sichtlich angeschlagenes Kroatien mit zwei schnellen Treffern. Der Einstand des neuen Cheftrainers hätte aus ergebnistechnischer Sicht kaum besser laufen können. "Das tut richtig gut. Genau so stellt sich jeder in Österreich das Nationalteam vor. Wir haben heute gezeigt, dass wir mit großen Teams und Ländern mithalten können", strahlt Abwehrspieler Maximilian Wöber im ORF-Interview, der den Assists zum 2:0 gab, nach dem verdienten Erfolg in Kroatien.

Die Auslegung des Spielstils auf ein aggressives Pressing war von der ersten Minuten weg klar ersichtlich, man versuchte früh am Mann zu sein und das Spiel schnell nach vorne zu gestalten. Allerdings taten sich dadurch auch Lücken auf, welche das kroatische Team zu ihren ersten Chancen kommen ließ. Obwohl man bereits einige gute Ansätze im Spiel des ÖFB-Teams erkennen konnte, merkte man, dass es doch nur vier intensive Trainingstage unter dem neuen Coach waren, weswegen die Spielidee des neuen Trainers phasenweise noch nicht ganz umgesetzt werden konnte. Zudem sich die heißen Temperaturen und die Müdigkeit einiger Profis nach einer langen Klub-Saison durchaus auf das Spiel in den ersten 45 Minuten negativ ausgewirkt haben.

Es gibt keinen Grund, in Euphorie zu verfallen. Wir haben als Mannschaft gespielt, jeder hat mitgemacht und jeder hat immer den Anschluss gesucht. Ralf Rangnick

Eiskalt im zweiten Durchgang

Obwohl Kroatien das drückende Team im ersten Durchgang war, mehr Ballbesitz hatte und mehr Torchancen vorfand, nutzten die Österreicher eine ihrer besseren Möglichkeiten nach einer Kombination über Oniwiso durch Arnautovic, der sein Team in der 42. Spielminute mit seinem 33. Teamtreffer in Führung schoss. "Jeder will zeigen, dass wir eine gute Mannschaft sind und das haben wir heute bewiesen. Wir wussten, dass Kroatien eine sehr gute Mannschaft ist, aber wir haben das gut gemacht und haben begonnen, unsere Chancen zu verwerten. Jetzt sind wir glücklich und schauen auf Montag", so der Routinier. Für den zweiten Durchgang stellte Rangnick das System auf ein 4-2-2-2 um und tauschte gleich drei Profis aus, was der ÖFB-Elf sichtlich gut tat. Von Beginn weg präsentierte man sich munterer und schlug vor dem Tor eiskalt zu. Binnen drei Minuten stellten Gregoritsch (54.) und Sabitzer (57.) auf 3:0 und führten das Nationalteam auf die Siegesstraße.

"Es gibt keinen Grund, in Euphorie zu verfallen. Wir haben als Mannschaft gespielt, jeder hat mitgemacht und jeder hat immer den Anschluss gesucht. So muss das sein im modernen Fußball, wenn es darum geht zu verteidigen und das Spiel zu kontrollieren", analysiert Teamchef Rangnick den Auftritt seines Teams, der ihm in den ersten 30 Minuten aber gar nicht gefallen hat: "In den ersten 30-35 Minuten hatten wir unsere Probleme, haben in keiner Phase wirklichen Zugriff bekommen und haben bei Ballbesitz die Bälle viel zu schnell hergegeben. Das Spiel wurde dann besser nach der Umstellung auf ein 4-2-2-2. Das 1:0 vor der Halbzeit hat uns gut getan, in der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel komplett kontrolliert und das Ergebnis hätte noch höher ausfallen können."

Selbstbewusst vor Heimdoppel

Wie sein Vorgänger Franco Foda durfte sich auch Rangnick bei seinem Einstand über einen Sieg freuen und ist damit der vierte der letzten fünf ÖFB-Teamchefs, die bei ihrem Debüt einen vollen Erfolg feiern konnten. Der 63-Jährige sieht seine Mannschaft nach der guten Vorstellung in Kroatien auf einem guten Weg: "Es ist immer schön, wenn man ein Spiel gewinnt. Wir haben insgesamt eine richtig gute, ausgewogene und homogene Gruppe, wo keiner abgefallen ist. Deshalb freue ich mich mich schon auf die nächsten Spiele."

Wirklich Zeit zum Feiern gibt es für die ÖFB-Profis allerdings nicht, denn schon in drei Tagen folgt das Heimspiel gegen Dänemark, welches sich zum Auftakt der Nations League überraschend mit 2:1 gegen Titelverteidiger Frankreich durchsetzen konnte. Nur vier Tage danach wartet bereits Frankreich, ebenfalls vor eigenem Publikum. Nach dem Auftaktsieg geht man aber mit breiter Brust und viel Selbstbewusstsein in das kommende Heimdoppel.