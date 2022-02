"Genau hier will ich sein": SG Barockstadt verlängert mit Chefcoach Sedat Gören

Die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz wird auch in der kommenden Spielzeit mit Sedat Gören als Cheftrainer an der Seitenlinie weiterarbeiten. Neben dem Headcoach hat auch das gesamte Trainerteam neue Arbeitspapiere unterzeichnet.

Hält bei der SG Barockstadt auch in der kommenden Saison die Zügel in der Hand: Sedat Gören imago images/Picture Point LE

Wenige Wochen vor dem Start der Meisterrunde in der Hessenliga hat die SG Barockstadt frohe Botschaften zu verkünden. Cheftrainer Sedat Gören hat seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert und wird dem Verein somit auch in der kommenden Saison zur Verfügung stehen. Mit ihm zusammen bleiben auch Co-Trainer Attila Güven, Senouci Allam und Torwarttrainer Witold Sabela dem Verein treu.

Der Erfolg spricht für sich

Überraschend kommt diese Entscheidung aber nicht. Seit Görens Amtsantritt im Jahr 2018 sprechen die Zahlen Bände. In 80 Spielen lieferte der Übungsleiter einen Punkteschnitt von 2,14, die A-Staffel der Hessenliga schloss seine Mannschaft als Spitzenreiter ab und in der bevorstehenden Meisterrunde startet die SG Barockstadt auf dem dritten Platz mit nur vier Punkten Rückstand auf Stadtallendorf . Der Aufstieg ist also weiterhin in greifbarer Nähe, wenngleich der Modus der Hessenliga Gören Anfang Dezember mächtig in Rage versetzt hatte.

Auch Barockstadts sportlichen Leiter Volker Bagus hat die Trainerfrage wohl nicht allzu lange beschäftigt: "Es gibt einfach keinen, aber auch überhaupt keinen Grund, nicht mit Sedat und seinem Trainerteam zu verlängern. Er hat immer das Beste aus der Mannschaft herausgeholt, er hat einen hervorragenden Punkteschnitt, er liefert ein absolutes Top-Training und obwohl Corona uns jetzt zweimal einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, hat er es jedes Mal geschafft, die Spieler wieder auf den Punkt zu motivieren, neu anzugreifen und Ergebnisse zu liefern" zeigt sich Bagus überzeugt.

Sedat Gören und die SG Barockstadt, eine Verbundenheit, die wohl bis auf Weiteres nichts trennen kann. "Ich bin jetzt in meinem vierten Jahr bei der SGB und die erfolgreiche Entwicklung, die wir gemeinsam begonnen haben, ist noch lange nicht zu Ende. Die äußeren Umstände haben es in der Vergangenheit nicht gerade immer gut mit uns gemeint, aber wir sind aus jeder Situation gestärkt hervorgegangen. Der Vorstand, der Beirat, die Helfer, einfach das ganze Umfeld geben mir und der Mannschaft die Rückendeckung, die wir brauchen. Genau hier will ich auch weiterhin der Trainer sein."