Gemischte Gefühle beim 1. FC Köln: "Wir würden direkt den Wiederaufstieg schaffen"

Wenn der 1. FC Köln am Sonntag Eintracht Frankfurt im Rhein-Energie-Stadion empfängt, wird der bisherige Bundesliga-Zuschauerrekord geknackt. Und so ist die Vorfreude groß bei den FC-Frauen. Allerdings bleibt die Lage angespannt.

Immerhin diese Frage wurde nun geklärt. Wenngleich nicht so wirklich zufriedenstellend. Bis zum Saisonende werden Nicole Bender-Rummler, ihrerseits hauptsächlich als Sportliche Leiterin der FC-Frauen tätig, und Kölns Coach der U-17-Juniorinnen Nico Reese gemeinsam an der Mission Klassenerhalt arbeiten, als Interimstrainerin und -trainer.

Eine interne Lösung, obwohl doch eine Fachkraft von extern geholt werden sollte. Allerdings gelang das vier lange Wochen nicht - und so kam der 1. FC Köln nun zu dem Entschluss, die bestenfalls langfristige Nachfolge für den am 23. März entlassenen Sascha Glass im Sommer zu klären. So weit, so mittelgut.

Kölner Frauen treten vor Rekord-Kulisse auf

Bleiben noch ein paar andere Fragen. Zum Beispiel, wie die Lage vorm Rekordspiel ist. Wenn die FC-Frauen am Sonntag erstmals im großen Rhein-Energie-Stadion auflaufen und Eintracht Frankfurt empfangen, werden über 30.000 Fans dabei sein. Der Bestwert vom 1. Spieltag dieser Bundesliga-Runde, als sich das Duell Frankfurt gegen Bayern München 23.200 Zuschauer angesehen hatten, wird somit weit übertroffen. Was wiederum für viel Vorfreude sorgt.

"Es ist nicht nur ein Zeichen für den Klub und die Mannschaft, sondern auch für den Frauenfußball insgesamt", sagt Bender-Rummler dem kicker. "Der neue Rekord zeigt, was für eine Kraft im Frauenfußball steckt, wie viele Leute wir begeistern können. Viele Mädchenteams werden kommen, viele Familien. Klar, viele FC-Fans, aber auch Fußballfans ganz allgemein."

Erfolgserlebnis nach fürchterlicher Serie

Also werde es ein "großes Spiel, das sportlich wichtig und atmosphärisch besonders ist. Die Spielerinnen freuen sich darauf. Sie sollen es genießen und nicht nervös sein." Einfach rausgehen, machen und gegen die deutlich favorisierte Eintracht am besten noch punkten.

Denn nur der reine Genuss wird dieses Spiel vor großer Kulisse natürlich nicht. Nach zehn tor- und sieglosen Liga-Partien in Folge hatte der FC gegen den MSV Duisburg zuletzt zwar wieder mal gewinnen können, höchst souverän mit 4:0. Im Abstiegskampf steckt der ambitionierte Klub, der langfristig ins europäischen Geschäft will und sich kurzfristig eigentlich im gesicherten Mittelfeld einsortieren sollte, aber weiterhin. Da helfen nur Punkte.

Kader-Kritik von Geschäftsführer Keller

"Wir haben gesehen, dass wir es können. Das war wohl das Entscheidende", sagt Bender-Rummler über den Sieg gegen den MSV, "der hoffentlich der Knotenlöser" gewesen sei. Diese Hoffnung haben alle - auch Geschäftsführer Christian Keller, der zuvor öffentlich Kritik an der Mixtur des Kaders geäußert hatte. Worte, die unter anderem in Bender-Rummlers Richtung zielten.

Sie sagt: "Ich bin über Christians Input und Erfahrungswerte immer dankbar. Klar denken wir darüber nach, wie wir uns im Sommer weiter verbessern können und wo frisches Personal hilfreich sein könnte. Mehr Spielerinnen fürs Eins-gegen-eins oder das Spiel in die Tiefe könnten sicherlich weiterhelfen."

Projekt bei Abstieg nicht in Gefahr

Aktuell, fährt Bender-Rummler fort, "haben wir diese Qualitäten aber auch schon im Kader, haben sie nur zu lange nicht gezeigt". Vor dem Spiel gegen den MSV sei der FC "in einer Negativspirale" gewesen, "ab und an hat auch das Glück gefehlt - da strotzten die Spielerinnen natürlich nicht vor Selbstvertrauen." Bleibt abzuwarten, wie es sich in den nächsten Wochen darstellt - fünf Ligaspiele stehen noch aus.

Wobei klar sei: "Sollten wir absteigen, wäre unsere Abteilung nicht in Gefahr. Unser Projekt würde weiterlaufen - und wir würden direkt den Wiederaufstieg schaffen. Das Selbstvertrauen haben wir", sagt Bender-Rummler, die gegen Frankfurt gewiss auf Ex-Nationalspielerin Mandy Islacker und Toptransfer Selina Cerci im Sturm setzen wird.

Cerci soll im vergangenen Sommer auch beim FC Bayern auf dem Zettel gestanden haben - sie unterschrieb dann am Rhein. Es war ein Wechsel, der die großen Ambitionen unterstrich. Auf dem Rasen ist der Klub aktuell recht weit davon entfernt. Daneben, das ist bereits sicher, ist ihm mit dem Rekordspiel ein toller wie wichtiger Erfolg gelungen