Gemischte Gefühle bei Gosens: "Da muss Feuer sein"

Seine Einwechslung brachte endlich frischen Wind ins deutsche Spiel - und doch war Robin Gosens (28) nach dem 0:1 in Polen selbstkritisch, "sehr unglücklich und unzufrieden".

Der Auftritt der deutschen Mannschaft in der ersten Halbzeit war uninspiriert, es mangelte an Ideen, Esprit und Durchschlagskraft. Zur Pause brachte Bundestrainer Hansi Flick für die linke Seite Robin Gosens, das Gesicht der Mannschaft war fortan ein anderes. Und daran hatte der Schienenspieler von Inter Mailand durchaus Aktien.

Wie schon in den vergangenen Wochen bei den Nerazzurri erwies sich Gosens als starker Einwechselspieler. Im Champions-League-Finale (0:1) hatte der Linksfuß nach seiner Einwechslung in der Schlussviertelstunde die Fans von Manchester City durch seine energetische Performance um den knappen Vorsprung bangen lassen. Beim DFB-Team bekam er sogar 45 Minuten - und betrieb Werbung in eigener Sache.

Nur drei Minuten nach Wiederanpfiff leitete Gosens mit einer guten Möglichkeit die einzige ernsthafte deutsche Drangphase im Spiel ein. In der Folge schaltete er sich immer wieder vorne mit ein, blieb wie seine Kollegen im Abschluss aber glücklos. Flick nannte ihn hinterher dennoch "eine Belebung auf der linken Seite".

"Wäre relativ scheiße gewesen, die Saison mit so einer Niederlage zu beenden"

Gosens, der auch mit Körpersprache gefallen hatte und nach Schlusspfiff sichtlich mit der Niederlage haderte, wirkte am ARD-Mikrofon schon wieder recht aufgeräumt. Er betonte eingangs, sich "ultra" zu freuen, "wieder im Kreise der Natio zu sein". Die Reise zur DFB-Elf sei nach der "Leere" im Anschluss an die Champions-League-Pleite eine willkommene Abwechslung gewesen.

Denn: "Es wäre relativ scheiße gewesen, die Saison mit so einer Niederlage zu beenden." Und doch erlebte Gosens den nächsten Tiefschlag. "Ich habe natürlich gehofft, für mich persönlich, aber auch für die ganze Mannschaft, fürs ganze Land, dass wir endlich mal ein Erfolgserlebnis feiern, dass wir mal in die Aufbruchsstimmung kommen", so der 28-Jährige.

Ich muss reinkommen und da muss Feuer sein. Robin Gosens

Eine solche könnte aber "nur über Resultate" erzeugt werden. Die "sehr gute zweite Halbzeit" sah Gosens als Basis, auf die die Nationalmannschaft nun aufbauen müsse. Der Weltmeister von 2014 habe zwar "viel kreiert", erzielte aber bei 26 Torschüssen keinen einzigen Treffer. "Du musst dich einfach mal belohnen", haderte Gosens und forderte den "absoluten Willen, in die Bälle reinzufliegen, dass das Ding reingeht".

Gosens nennt "letztes Detail, das fehlt"

Das fehlende Tor nannte Gosens das "letzte Detail, das fehlt". Seinen eigenen Auftrag sah er bedingt erfüllt: "Ich muss reinkommen und da muss Feuer sein. Das habe ich, glaube ich, heute einigermaßen ok gemacht, aber trotzdem bin ich sehr unglücklich und unzufrieden über das Endresultat, weil wenn du die 90 Minuten siehst, war definitiv mehr drin."

Die letzte Chance in dieser Länderspielperiode wartet am Dienstag (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker), wenn der Gegner auf Schalke Kolumbien heißt. Dann mit Gosens in der Startelf?