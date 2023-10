Gemicibasi vor Duell gegen Rapid: "Wichtig, dass wir den stärkeren Willen haben"

Mit 15 Punkten nach zehn Spielen steht Austria Klagenfurt aktuell auf dem fünften Tabellenplatz und hat sich nach einem gelungenen Saisonstart wieder in eine gute Ausgangsposition, im Rennen um das obere Playoff gebracht. Nach der Länderspielpause will man beim Auswärtsspiel in Wien gegen Rapid an die positive Form anschließen und wichtige Zähler sammeln.

Turgay Gemicibasi peilt Zählbares in Wien an. GEPA pictures

An den kommenden Gegner Rapid hat Austria Klagenfurt noch gute Erinnerungen vom letzten Duell. Am letzten Spieltag der vergangenen Saison konnten die Kärntner nämlich einen 3:2-Heimsieg gegen die Hütteldorfer feiern und für einen versöhnlichen Abschluss sorgen. Damit stellte man auch die Bilanz in der letzten Spielzeit auf Gleichstand, in vier Begegnungen gab es jeweils zwei Siege für die Kärntner sowie für die Wiener. Das Allianz-Stadion war für die Waidmannsdorfer bisher nicht der schlechteste Boden: In vier Partien gab es bei zwei Niederlagen immerhin einen Sieg sowie ein Unentschieden. Das letzte Duell in der Bundeshauptstadt ging aus Sicht der Kärntner allerdings mit 1:3 verloren, dieses Mal will man die Heimreise nicht mit leeren Händen antreten.

"Wenn wir aus einer kompakten Defensive heraus mutig nach vorn spielen und Fehler vermeiden, dann haben wir gute Chancen, auch aus Wien etwas mitzunehmen. Es ist wichtig, dass wir von Beginn an hellwach und absolut fokussiert sind, die Zweikämpfe für uns entscheiden und auch den stärkeren Willen haben", betont Mittelfeldmann Turgay Gemicibasi auf der "Vereinsseite", der sich nach seiner Leihrückkehr im Sommer noch nicht wieder als Stammkraft unter Cheftrainer Peter Pacult etablieren konnte. Zwar kam der 27-Jährige in allen zehn Ligapartien zum Einsatz, dabei fand sich der bullige Profi aber erst zweimal in der Startelf wieder. Vor der Länderspielpause gegen Salzburg durfte er allerdings wieder von Beginn an ran und konnte mit einem 2:2 gleich über ein unerwartetes Erfolgserlebnis jubeln.

Gemicibasi peilt Stammplatz an

Das will man nun auch in Wien-Hütteldorf schaffen, wenngleich Gemicibasi wieder mit einer schwierigen Partie rechnet: "Es ist immer schwer, bei Rapid zu spielen. Sie haben sich bisher sicher auch etwas unter Wert verkauft und werden alles daransetzen, eine Aufholjagd zu starten. Aber wir brauchen uns nicht zu verstecken und können für alle ein unbequemer Gegner sein, der nicht leicht zu schlagen ist. Das haben wir erst gegen Salzburg wieder unter Beweis gestellt." Der Deutsch-Türke hofft dabei, auch wieder eine zentrale Rolle einnehmen zu können. Nachdem er in seiner Debütsaison in Kärnten 2021/22 noch zum klaren Stammpersonal zählte, musste er sich nach seiner Rückkehr nach Klagenfurt im Sommer bislang meist mit der Jokerrolle begnügen.

"Ich bin gut in Form, ich fühle mich fit und ich hoffe, dass ich künftig wieder mehr Spielzeit und das Vertrauen bekomme. Jeder weiß, was ich draufhabe und der Mannschaft geben kann. Das habe ich in meiner ersten Saison bei der Austria sehr konstant gezeigt. Wenn ich die Möglichkeit erhalte, werde ich das auch wieder abrufen", gibt sich Gemicibasi optimistisch, künftig wieder häufiger in der ersten Elf zu sein. Allerdings gibt es auf seiner Position mit Rico Benatelli, Christopher Cvetko, Christopher Wernitznig sowie Andy Irving einiges an qualitativer Konkurrenz, womit für Cheftrainer Pacult die Qual der Wahl besteht.

Punkte in Wien würden den Waidmannsdorfern jedenfalls auch mit Blick auf eine dritte Teilnahme an der Meistergruppe in Folge weiterhelfen. Aktuell findet man sich als Fünfter unter den ersten sechs Teams wieder, allerdings beträgt der Abstand zu Platz sieben momentan nur zwei Punkte. Gemicibasi ist aber zuversichtlich, auch im dritten Bundesligajahr wieder in der Meistergruppe dabei zu sein: "In dieser Saison ist die Leistungsdichte in der Liga richtig groß. Teams wie Hartberg oder Altach mischen mit, Rapid, der WAC und Austria Wien sollten nie abgeschrieben werden. Unser Ziel ist der Klassenerhalt, da sind wir voll in der Spur. Ich bin auch davon überzeugt, dass wir die Qualität haben, um wieder oben reinzurutschen, aber dafür muss alles passen."