"Gemeinschaft": 1. FCN will mit Sondertrikot vereinen

Der 1. FC Nürnberg hat am Sonntag den 1. FC Kaiserslautern zu Gast und wird in einem Sondertrikot auflaufen. Das Thema ist "Gemeinschaft".

Der Club läuft am Sonntag in einem speziellen Trikot auf. 1. FC Nürnberg

Der Club steckt im Abstiegskampf und empfängt am Sonntag den Aufsteiger und Tabellen-Siebten 1. FC Kaiserslautern im Max-Morlock-Stadion (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker).

Die Nürnberger gewannen zu Hause alle fünf Zweitligaspiele gegen Kaiserslautern. Nur gegen die Stuttgarter Kickers ist die Serie länger - da gab es neun Heimsiege. Mit einem Dreier könnten die Franken, derzeit Tabellen-13. mit vier Punkten Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsplatz, einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen.

Und das Team von Trainer Dieter Hecking wird am Sonntag in einem Sondertrikot auflaufen. Im Mittelpunkt der Kampagne und des Trikotdesigns steht das Thema "Gemeinschaft", wie der Club am heutigen Donnerstag mitteilte.

Im Mittelpunkt stehen die Menschen, die eine Gemeinschaft bilden

Einheitlich in der Vereinsfarbe Rot gehalten, treten die Sponsorenlogos im gleichen Farbton in den Hintergrund und machen den Blick frei auf das zentrale Thema: Im Mittelpunkt stehen die Menschen, die eine Gemeinschaft bilden, so die Vorstellung des 1. FCN und ihres langjährigen Hauptsponsors "Nürnberger Versicherung".

Es soll eine Antwort auf die überstandene Corona-Pandemie sein und der aktuellen politischen Weltlage Rechnung tragen, "die direkten Einfluss auf unsere Gesellschaft hat. Zusammenhalt ist wichtiger denn je", schreiben die Franken.

"Den Club und das Leben der Menschen gemeinsam besser machen"

"Wir bringen Menschen zusammen in einer vielfältigen, engagierten und leidenschaftlichen Club-Familie. Unserem Leitbild entsprechend, arbeiten wir jeden Tag daran, den Club und das Leben der Menschen gemeinsam besser zu machen", wird Niels Rossow, der Kaufmännische Vorstand des 1. FCN, zitiert.