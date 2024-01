Gemeinsame Werte und gute Gespräche: Osipidis folgt in Backnang auf Klotz

Die TSG Backnang hat einen neuen Trainer gefunden. Pavlos Osipidis folgt auf Mario Klotz, der bekanntlich zum Jahreswechsel als Cheftrainer und Sportdirektor in Personalunion zum FC 08 Villingen abgewandert ist.

Wechselt an die Seitenlinie: Pavlos Osipidis IMAGO/Eibner

Der langjährige Kapitän des 1. Göppinger SV Pavlos Osipidis wird neuer Trainer bei der TSG Backnang. Der Grieche tritt die Nachfolge von Mario Klotz an, der zum Jahreswechsel als Cheftrainer und Sportdirektor beim FC 08 Villingen übernahm.

Göppingens Trainer Gianni Coveli wünscht seinem Kapitän viel Erfolg. "Aufgrund seiner schweren Verletzung vor einem Jahr waren wir im Austausch, wie sein zukünftiger Weg aussehen kann." Für ihn sei dieser Schritt absolut logisch, denn "'Osi' denkt und handelt in vielen Bereichen wie ein Trainer", so Coveli in einer Meldung der Göppinger.

Für Osipidis, der beim Tabellendritten der Oberliga Baden-Württemberg bereits zum Trainerteam gehörte, ist es die erste Cheftrainerstation seiner Karriere. Dementsprechend dankbar ist der 33-Jährige für das "entgegengebrachte Vertrauen". Der gebürtige Stuttgarter unterschreibt bis einschließlich Juni 2026.

Gemeinsame Werte

"Die TSG vertritt mit ihrem familiären Umfeld und ihrem großen Teamgedanken Werte und Prinzipien, mit denen ich mich sehr identifiziere", wird Osipidis in einer Vereinsmeldung zitiert. Weiter: "Klar kennt man sich, doch die sehr guten und intensiven Gespräche haben das nochmals bestätigt. Die Freude mit dieser Mannschaft täglich zu arbeiten, ist groß."

Marc Erdmann, Sportlicher Leiter, hebt ebenfalls die gemeinsamen Gespräche hervor. "Pavlos war von Beginn an einer unserer absoluten Wunschlösungen. Das hat sich nach den persönlichen Gesprächen noch weiter bestätigt." Neben seiner hervorragenden Fachkompetenz dürfe sich die TSG Backnang auf einen äußerst empathischen Trainer freuen, der mit seiner Art und seinem Charakter zum familiären Umfeld passe, so Erdmann. "Neben allen sportlichen Aspekten waren uns diese Werte bei der Entscheidungsfindung mindestens genauso wichtig."

Die TSG Backnang überwintert in der Oberliga Baden-Württemberg auf dem 11. Tabellenplatz, steht sieben Zähler vor den Abstiegsrängen. Das erste Pflichtspiel bestreitet der ehemalige griechische U-Nationalspieler mit seinem neuen Team am 24. Februar beim FC Denzlingen.