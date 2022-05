Gemeinsame SC-Entscheidung: Kroflin bleibt in Oklahoma

Der SC Freiburg leiht Muriel Kroflin für eine weitere Saison an die Oklahoma Sooners aus.

Bereits seit vergangenem Sommer spielt Kroflin für die Oklahoma Sooners. Die 18-Jährige absolvierte jedoch nur drei Partien in den Vereinigten Staaten - wegen eines Kreuzbandrisses verpasste sie den Großteil der Saison.

SC-Abteilungsleiterin Birgit Bauer-Schick wird in einer Pressemitteilung wie folgt zitiert: "Muriel sollte im vergangen Jahr Einiges an Erfahrung in den USA sammeln". Sie meint aber auch, dass Kroflin durch ihre Verletzung wenig spielen konnte.

Die Vereinsleitung habe daher gemeinsam entschieden, Kroflins Leihe um eine Saison zu verlängern, anschließend soll sie in den Breisgau zurückkehren. "Wir freuen uns schon darauf, Muriel in einem Jahr zurück in Freiburg zu sehen."