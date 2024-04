"Gemeinsame Reise" geht zu Ende: Heidenheim zwischen Freude und Mitgefühl

Der 1. FC Heidenheim hat den Klassenerhalt in der Bundesliga quasi sicher. Doch zwischen all der Freude fanden Patrick Mainka und Trainer Frank Schmidt auch warme Worte für den Gegner aus Darmstadt, dessen Abstieg in die 2. Bundesliga besiegelt war.

Heidenheims Kapitän Patrick Mainka (li.) tröstet in diesem Moment seinen Freund Christoph Zimmermann, Innenverteidiger bei Darmstadt 98, nach der Partie. Getty Images