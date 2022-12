Gemeinsam tanzten sie nur einen Sommer

Déjà-vu beim Halbfinale zwischen Titelverteidiger Frankreich und Herausforderer Marokko: Mit dem Nationaltrainer der Nordafrikaner, Walid Regragui, und dem Rekordtorschützen der Bleus, Olivier Giroud, treffen zwei ehemalige Kurzzeit-Kollegen aufeinander.

Aus Katar berichtet Jörg Wolfrum

Wie schon im ersten Halbfinale am Dienstag zwischen Argentinien und Kroatien, bei dem sich die Kapitäne Lionel Messi und Luka Modric über 16 Jahre nach ihrem ersten Duell beim Testspiel am 1. März 2006 (3:2 für Kroatien - trotz eines Treffers und eines Assists durch Messi) erneut gegenüberstehen, gibt es auch am Mittwoch in Al-Khor ein Wiedersehen.

Doch gemeinsam tanzten Giroud und Regragui 2008 nicht mal den berühmten einen Sommer lang. Vielmehr waren es nur ein paar Wochen in der Saisonvorbereitung des damaligen Erstliga-Aufsteigers Grenoble Foot. Regragui, 32 und fast schon am Ende seiner Spielerkarriere, war von 2007 bis 2009 bei Grenoble aktiv.

Regragui: Ein Anführer war er schon immer

Auch Giroud stand damals bei "GF38" unter Vertrag. Allerdings war der damals 21-Jährige in dieser Zeit zunächst für die Saison 2007/08 an Istres ausgeliehen, nach seiner Rückkehr im Sommer 2008 wurde er dann für läppische 150.000 Euro an Tours verkauft. Dazwischen trafen die heutigen WM-Halbfinalisten in Grenobles Trainingslager in Vittel aufeinander.

Grenoble war eben aufgestiegen in die Ligue 1, mit Regragui als Rechtsverteidiger. Die Zeitung L’Equipe zitierte dieser Tage den damaligen Trainer Mehmed Bazdarevic. Der aktuell durch seine Botschaften einen regelrechten Sog entwickelnde Marokkaner sei "ein Anführer" gewesen, wichtig für das Innenleben der Mannschaft, zudem taktisch auf höchstem Level, Giroud indes "ein vielversprechender Junge".

Giroud: Schnell war er wieder weg

Weil die Positionen vorne bei Grenoble aber besetzt gewesen seien, habe man den Angreifer schon in der Saison 2007/08 an den Drittligisten Istres ausgeliehen. Giroud traf in 33 Ligaspielen 14-mal.

2008 folgte dann der Verkauf an Tours. Bazdarevic: "Er hatte ein gutes Trainingslager mit uns absolviert." Doch beim Zweitligisten habe der spätere Weltmeister bessere Entwicklungsmöglichkeiten für sich gesehen. Ergo, so Bazdarevic: "Ein paar Wochen später war er wieder weg."

Der erste Treffer gegen Deutschland

Neun Tore in 23 Spielen in der 2. Liga bilanziert er dort, in der Saison 2009/10 wurde Giroud dann in Tours tatsächlich Zweitligatorschützenkönig, 2011/12, nach einem Wechsel zu Montpellier, sogar in der Ligue 1, wenn auch geteilt mit dem Brasilianer Nené von PSG.

Dies war im Sommer 2008 aber noch Zukunftsmusik, erst recht der WM-Titel 2018, selbst bis zum ersten Länderspiel sollte es noch etwas dauern: Am 11.11.2011 war es unter Nationaltrainer Laurent Blanc so weit, beim 1:0 über die USA wurde der heute 36-Jährige für Kevin Gameiro eingewechselt. Der erste Treffer folgte nur Monate später am 29. Februar 2012 und damit wieder an einem ungewöhnlichen Datum, zudem auswärts: beim 2:1 in Bremen über Deutschland.

Giroud überholt Henry

52 weitere Tore folgten, einer nur bei der WM 2014, gar keiner beim Titelgewinn 2018, obwohl Giroud Stammspieler war. In Katar traf er, seit der verletzungsbedingten Abreise von Karim Benzema unmittelbar zu Turnierbeginn, nun aber schon viermal - und überholte damit den bisherigen Rekordhalter Thierry Henry (51). "Titi übertreffen zu können ist natürlich genial. Jetzt kann keiner mehr sagen: Komm, mach noch eins", freute sich Giroud nach seinem Rekordtreffer beim 3:1 über Polen im Achtelfinale. Und er sagte: "Das Abenteuer geht weiter. Das ist eine wunderbare gemeinsame Erfahrung, wir sind eine super Gruppe. Der Weg ist noch lang."

Durch den 2:1-Sieg im Viertelfinale über England, übrigens auch in Al-Khor, wurde er ein Stück kürzer, den entscheidenden Treffer erzielte, genau: Giroud.

Chefcoach und Wundermann

Nun also Marokko und Ex-Kurzzeit-Kollege Regragui. Eine Halbzeit, so L’Equipe, hätten Giroud und Regragui im Sommer 2008 in einem Vorbereitungsspiel zusammen auf dem Platz gestanden.

2009 beendete Regragui seine aktive Karriere und wurde ein paar Jahre später zunächst Co-Trainer bei Marokkos Nationalmannschaft. Seit August und nach diversen Vereinsstationen ist er als Nachfolger des entlassenen Vahid Halilhodzic Marokkos Chefcoach und Wundermann zugleich. Am Mittwochabend will er mit Herausforderer "Rocky Balboa", wie er Marokko nach dem Sieg im Viertelfinale über Portugal nannte, erneut die "Geschichtsbücher umschreiben". Wobei, das mit dem Wunder will er ja gar nicht hören: „Es ist harte Arbeit.