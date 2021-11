"Gemeinsam mit voller Kraft voraus": Schmidt bleibt Trainer von Dynamo Dresden

Der Trainer von Dynamo Dresden wird auch weiterhin Alexander Schmidt heißen. Die Sachsen gaben am Sonntag bekannt, trotz der derzeitigen Misere mit dem 53-Jährigen weiterzumachen.

"Wir sind der Überzeugung, dass 'Alex' und sein Team weiterhin das richtige Trainergespann für unseren Weg sind und wir mit ihnen unser großes Ziel, den Klassenerhalt, schaffen werden. Sie haben unsere volle Rückendeckung, konsequent die Dinge einzufordern, damit wir das nächste Level erreichen", sagte Ralf Becker, der Geschäftsführer Sport von Dynamo Dresden.

Noch unmittelbar nach der Niederlage im Kellerduell bei Holstein Kiel hatte Becker ein eindeutiges Bekenntnis zu Schmidt vermieden und stattdessen eine "ungemütliche" Busfahrt zurück nach Hause angekündigt. Das 1:2 an der Förde war für Dynamo die sechste Pflichtspielniederlage in Folge, insgesamt kassierte Dresden in den letzten zehn Pflichtspielen neun Niederlagen und konnte nur gegen Werder Bremen gewinnen (3:0). "Nach den Niederlagen gegen Sandhausen und Kiel war es nun an der Zeit, nicht zur Tagesordnung überzugehen, sondern in verschiedenen Runden und mit unterschiedlichen Personen intensiv die aktuelle Situation aufzuarbeiten - und grundsätzliche Entscheidungen zu treffen, um die nächsten Wochen gemeinsam mit voller Kraft anzugehen", sagte Becker.

Nach starkem Auftakt zeigt die Kurve steil nach unten

Schmidt hatte im April das Amt als Dynamo-Coach vom zuvor entlassenen Markus Kauczinski übernommen und durch fünf Siege in den abschließenden sechs Spielen die Sachsen noch zum Aufstieg geführt. Auch der Start in die Zweitligasaison 21/22 gelang, Dresden holte aus den ersten vier Spielen satte zehn Punkte und stand auf dem zweiten Tabellenplatz. Seitdem ging es zwar steil bergab, dennoch wird Schmidt zugetraut, Dynamo wieder in die Erfolgsspur zurückzuführen.

Becker nahm auch die Mannschaft in die Pflicht ("Jeder Spieler ist gefordert, sich weiterzuentwickeln und dem neuen Niveau anzupassen"), verwies allerdings auch auf das Verletzungspech, das im ersten Saisondrittel den Sachsen ständiger Gast war. Besonders die sich anbahnende Rückkehr des Trios Brandon Borrello, Kevin Ehlers und Patrick Weihrauch sehnt Becker herbei: "Im Prinzip sind sie drei Neuzugänge, die nach der Länderspiel-Phase zunehmend eingreifen werden und zusammengerechnet sofort die Erfahrung von 144 Zweitliga-Partien auf den Rasen bringen.“ Deshalb glaubt Becker auch weiterhin, das Saisonziel Klassenerhalt erreichen zu können: "Auch wenn die vergangenen Wochen nicht gut waren - dafür liegen wir in Summe weiterhin im Soll."