Gemeinsam mit drei Fans: Union klagt im Eilverfahren gegen Betretungsverbot

Union Berlin muss das Gruppenfinale in Belgien am Donnerstag ohne Fan-Unterstützung bestreiten. Gegen das Betretungsverbot wollen die Eisernen aber noch vorgehen.

Bereit für die K.-o.-Runde: Union gastiert in Belgien, Dirk Zingler (re.) hofft auf Fans in der Stadt. imago images (2)

Wie der aktuelle Bundesliga-Spitzenreiter am Mittwochabend mitteilte, hat Union gemeinsam mit drei Union-Anhängern im Eilverfahren beim belgischen Staatsrat, dem höchsten Verwaltungsgericht des Landes, "eine Klage auf Außerkraftsetzung des Betretungsverbotes im Rahmen der Europa-League-Auswärtspartie in Leuven" eingereicht.

Hintergrund: Der Bürgermeister der Stadt Leuven hatte zu Wochenbeginn ein Dekret erlassen, in welchem deutschen Anhängern ohne Stadionkarte untersagt wurde, sich am Donnerstag und Freitag auf den Straßen, in der Umgebung des Stadions sowie im Stadtzentrum von Leuven und in den angrenzenden Teilgemeinden aufzuhalten.

"Aufgrund der Vorkommnisse in Malmö hat uns die UEFA mit einer Strafe belegt", beginnt Dirk Zingler, Präsident des 1. FC Union Berlin, sein Statement: "Teil dieser Strafe war, dass wir für unser letztes Europa-League-Gruppenspiel gegen Royale Union Saint-Gilloise keine Karten an unsere Fans verkaufen durften. Diese Strafe haben wir akzeptiert, da wir uns unserer Verantwortung für die Geschehnisse in Malmö bewusst sind."

Zingler: "Aus unserer Sicht absolut unverhältnismäßig"

Den Eisernen stößt etwas anderes sauer auf: "Der Erlass des Bürgermeisters von Leuven ist aus unserer Sicht allerdings absolut unverhältnismäßig. Er setzt Grundrechte außer Kraft und steht im Gegensatz sowohl zum europäischen Gedanken als auch zur Idee der UEFA, Wettwerbe über Ländergrenzen hinaus auszutragen", so Zingler. Deswegen habe Union auch die Entscheidung des rechtlichen Vorgehens gegen die Stadt Leuven getroffen.

Union steht am Donnerstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) vor einem der wichtigsten Spiele der Vereinsgeschichte. Mit einem Auswärtssieg in Belgien würden die Köpenicker ihre Teilnahme an der K.-o.-Runde der Europa League absichern. Im Falle einer Niederlage bräuchte Union Schützenhilfe vom bis dato punktlosen Malmö, das bei Sporting Braga (zwei Punkte hinter den Berlinern) zu Gast ist.

Eine Entscheidung des Staatsrates wird im Laufe des Donnerstags fallen.