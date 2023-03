"Gemeinsam da durch": FCS will in Wiesbaden das Ruder herumreißen

Es läuft im neuen Jahr nicht rund beim 1. FC Saarbrücken. In Wiesbaden wollen die Blau-Schwarzen das Ruder herumreißen.

Fordert Fokus auf die eigene Leistung: FCS-Schlussmann Daniel Batz. Getty Images for DFB

Die jüngste Heimniederlage des FCS gegen den VfL Osnabrück war besonders frustrierend. Die Elf von Trainer Rüdiger Ziehl verzeichnete enormes Pech und geriet nach Führung durch einen Doppelschlag der Niedersachsen binnen zwei Minuten ins Hintertreffen. Eine anfangs gute Leistung blieb am Ende ohne Ertrag, in den Büchern stand die vierte Heimniederlage in Serie.

Der Trend ist insgesamt erschreckend. Nur sechs Punkte holten die Saarbrücker in acht Spielen nach der Winterpause - durch Auswärtssiege bei Viktoria Köln und Borussia Dortmund II. Mit acht Punkten Rückstand auf den SV Wehen Wiesbaden könnten sich die Saarländer beim Aufeinandertreffen bereits aus dem Rennen um die direkten Aufstiegsplätze verabschieden. Platz vier, der aufgrund der starken Freiburger Zweiten für die Relegation berechtigen würde, ist indes nur vier Zähler entfernt.

Duo fehlt gelbgesperrt - Letzter Sieg 2011

Die Vorzeichen für das Auswärtsspiel in der hessischen Landeshauptstadt (Sonntag, 14 Uhr, LIVE! bei kicker) stehen nicht gerade gut. Neben den Langzeitverletzten fehlen mit Bjarne Thoelke und Dave Gnaase zwei Stammspieler gelbgesperrt. Der letzte Sieg gegen Wiesbaden ist darüber hinaus bereits elfeinhalb Jahre her. Bei dem 2:1 im September 2011 war der heutige SVWW-Kapitän Johannes Wurtz damals noch als Talent beim FCS eingewechselt worden. Marcel Ziemer und Marius Laux erzielten die Tore für die seinerzeit von Jürgen Luginger trainierten Saarbrücker.

Jammern will man in Saarbrücken aber nicht. "Wir müssen da gemeinsam durch und dürfen nicht die Schuld bei anderen Dingen zu suchen", gibt Torhüter Daniel Batz im Hinblick auf das aktuell unruhige Umfeld vor.