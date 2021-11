Gemeinsam 50 Tore: Goldener Oktober für Amfaldern und Stoilov

Für den Traum von der Kanone haben die Amateure von der Kreisklasse bis zur Regionalliga auch im Oktober wieder alles gegeben. Besonders Kim Christine Amfaldern und Aleksandar Stoilov schossen sich in den Vordergrund und erzielten gemeinsam 50 Tore.

Aleksandar Stoilov, Spieler beim MK Makedonija Stuttgart in der Kreisliga B, traf allein am letzten Spieltag 13 Mal und verbesserte seine Trefferzahl auf satte 46 Tore. Insgesamt kommt der Kreisliga-Knipser auf 31 Tore im Oktober. Aktuell muss sich Stoilov nur Burhan Bayan geschlagen geben. Der Torjäger vom DJK Dürrfeld traf in dieser Saison bereits 52 Mal.

Während Bayan die Torjägerliste in der 10. Liga anführt und Stoilov auf dem Silberrang liegt, hat sich ein anderer Akteur ebenfalls der 50-Tore-Marke genähert. Sascha Ziesche vom FC Stern Marienfelde traf im Spiel der Kreisliga C auf dem 7er-Feld gegen Cimbria Trabzonspor sechs Mal. Damit führt der Berliner mit 48 Treffern nicht nur die Kreisliga C an, sondern steht damit bundesweit auf dem 2. Rang.

19 Buden als Mittelfeldspielerin

Bei den Frauen heißt die herausragende Akteurin im Oktober Kim Christine Amfaldern. Insgesamt traf die Spielerin des DJK Rheinkraft Neuss in der Kreisliga A 19 Mal und verbesserte ihre persönliche Ausbeute auf 30 Treffer in der laufenden Saison. Als Goalgetterin ist die 22-Jährige allerdings erst bekannt, seitdem sie in der Damen-Mannschaft des DJK spielt: "Bis zur B-Jugend habe ich mit den Jungs zusammen und damit als Verteidigerin gespielt. Als ich dann zu den Damen wechselte, wechselte auch meine Position." Mittlerweile spielt Amfaldern im Mittelfeld und das ziemlich erfolgreich. Über ihre bisherige Ausbeute kann sich die Studentin nicht beschweren, "und wenn ich im Schnitt weiter so treffe, dann wird es eine erfolgreiche Saison für mich."

Wie Amfaldern, können drei weitere Spielerinnen bereits auf 30 erzielte Tore zurückblicken. Nur Gina Nikolin (35 Tore, VfL 1928 Sindorf ) und Nadine Arndt (34 Tore, TuS Wickede/Ruhr ) waren bis jetzt treffsicherer als das 30-Tore-Quartett. In der 7. Liga belegt Amfalden insgesamt den 6. Rang.

Die treffsicherste Spielerin im Oktober war jedoch nicht Amfaldern. Marlen Burkert vom SV Morsbach traf in der Kreisliga Hohenlohe im vergangenen Monat sagenhafte 22 Mal. Insgesamt verbucht Burkert, 30 Tore auf ihrem Konto. Da die Torjägerkanone für alle allerdings nur in den Spielklassenebenen vergeben wird, die annähernd bundesweit über den Spielbetrieb in den 21 Landesverbänden abgedeckt sind, wird Marlen Burkert in unserer großen Übersicht nicht aufgeführt. Ein bundesweiter Spielbetrieb findet unterhalb der 11. Liga bei den Männern und der 7. Liga bei den Frauen nicht statt.