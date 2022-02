„Gemacht, was nötig war": VfB verdient sich den Derbysieg

Nach dem enttäuschenden 2:2 im Hinspiel galt es für den VfB Lübeck im 141. Lübecker Stadtderby gegen den 1. FC Phönix einiges gut zu machen. Das gelang dem Drittliga-Absteiger.

Fast 3000 Zuschauer sahen ein zunächst zerfahrenes Spiel, da Phönix "zunächst eklig" war, wie es Mirko Boland, Mittelfeldspieler der Grün-Weißen, beschrieb. Erst als VfB-Kapitän und -Abwehrchef Tommy Grupe nach einer Standardsituation zum 1:0 traf war der Knoten geplatzt. Zwar kam Phönix wenige Minuten später durch Pingel (1. Saisontor) zum Ausgleich, jedoch war die Freude nur von kurzer Dauer. Durch Treffer von Fakhro kurz vor der Pause und Boland in der 81. Minute zog das derzeit so formstarke Team von der Lohmühle das Momentum weit auf seine Seite. Den Schlusspunkt setzte erneut Grupe per Standardsituation.

"Wir haben wenig zugelassen, gut verteidigt und vorne noch mehr Möglichkeiten gehabt. Deshalb sind wir verdient als Sieger vom Platz gegangen", erklärte Grupe. Auch Boland lobte die Spielweise des VfB: „Es war kein fußballerischer Leckerbissen, aber wir haben das gemacht, was heute nötig war: einfach gespielt."

Wir haben das gemacht, was heute nötig war: einfach gespielt. Mirko Boland

Der VfB Lübeck schiebt sich durch den nun fünften Sieg in Serie an die oberen Tabellenränge in der Gruppe Nord der Regionalliga Nord heran und kann selbstbewusst auf das für die Meisterrunde entscheidende Duell gegen Tabellennachbar SV Drochtersen/Assel schauen.