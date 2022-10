Gelungenes Zorniger-Debüt in Fürth - FCM gleicht ganz spät aus

Zum Auftakt des 14. Spieltags stand das Debüt des neuen Fürther Cheftrainers Alexander Zorniger im Fokus. Der neue Mann durfte einen 1:0-Sieg im Kellerduell gegen Bielefeld bejubeln. Magdeburg glich gegen Heidenheim ganz spät aus.

An diesem Spieltag stand in der 2. Bundesliga ein echtes Kellerduell an, denn der Letzte erwartete den Vorletzten. Fürth ging mit dem neuen Trainer Alexander Zorniger ins Duell mit Bielefeld und durfte auch als erstes jubeln, Sieb brachte die Franken in Führung (30.). Das Kleeblatt war gegen harmlose Arminen offensiv etwas gefährlicher und verdiente sich somit diese Pausenführung. Kleine Randnotiz aus dem ersten Durchgang: Schiedsrichter Felix Brych musste wegen Kniebeschwerden behandelt werden, konnte aber weitermachen.

Mit Brych ging es also in die zweiten 45 Minuten, wo die Hausherren erneut die etwas bessere Mannschaft waren. Sieb verpasste den Doppelpack (58.) und Raschls Schuss parierte Fraisl (70.). Am Ende musste sich Fürth, das durch Abiama die Entscheidung liegenließ (90.), über die vergebenen Chancen nicht ärgern, da Bielefeld an diesem Tag offensiv einfach zu ideenlos war. Das Kleeblatt gewann dieses wichtige Kellerduell somit knapp und zog an den Arminen vorbei.

Magdeburg gleicht mit der letzten Aktion aus

Knapp war es auch im anderen Spiel des Abends. Magdeburg machte gegen Heidenheim zwar das Spiel und kratzte sogar an den 80 Prozent Ballbesitz, dem Aufsteiger fiel damit aber nicht viel ein. Gefährlicher war der FCH, der durch Thomalla in Führung ging (23.) und beinahe von einem Eigentor von Bell Bell profitierte (39.).

Nach dem Seitenwechsel bot sich dasselbe Bild, der FCM hatte mehr vom Spiel, der FCH war gefährlicher, Kleindienst verpasste das 2:0 (47.). Insgesamt war der Aufsteiger in der Offensive einfach zu zahnlos und entwickelte kaum Gefahr - bis in die Schlussphase: Denn quasi mit der letzten Aktion der Partie traf Ito (90.+3) und sicherte Magdeburg somit einen Punkt.