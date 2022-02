Gelungenes Thioune-Debüt in Düsseldorf - Darmstadt muss St. Pauli Tabellenführung überlassen

Daniel Thioune feierte gegen Schalke ein gelungenes Debüt als Düsseldorfer Chefcoach. Darmstadt kam in Hannover nur zu einem Remis und muss Rang eins wieder St. Pauli überlassen. Werder und der HSV sind den Kiez-Kickern auf den Fersen.

Thioune feiert Dreier gegen Schalke bei Düsseldorf-Debüt

Am Sonntagnachmittag feierte Daniel Thioune ein gelungenes Debüt als neuer Chefcoach von Fortuna Düsseldorf. Gegen Schalke 04 gewannen die Rheinländer trotz zwischenzeitlichen Rückstands mit 2:1. Trotz von Düsseldorf überlegen gestalteter erster Hälfte gingen die Knappen dank Idrizi (42.) mit einer Führung in die Kabinen. Im zweiten Durchgang gelang Narey dann der schnelle Ausgleich (47.). Das 1:1 beflügelte die Fortunen, für die Hennings in der 56. Minute zum Sieg traf. Trotz einiger Chancen auf beiden Seiten passierte bis Schlussende nichts mehr. Düsseldorf verbleibt trotz des Erfolgs auf dem Relegationsrang, konnte aber den Abstand zum rettenden Ufer verkürzen. Schalke erlitt im Aufstiegsrennen einen Rückschlag.

Nur 2:2 in Hannover: Darmstadt verliert Tabellenspitze

Darmstadt 98 musste die Tabellenführung endgültig abgeben: Die Lilien kamen bei Hannover 96 zu einem 2:2 und rutschten dadurch sogar komplett aus den Aufstiegsrängen. Dabei ging der SVD - der ohne den mit Corona infizierten Chefcoach Torsten Lieberknecht antreten musste - durch ein Eigentor von Hannovers Stolze sogar in Führung (18.). Doch Hannover ließ sich davon nicht beeindrucken, Teuchert (35.) und Börner (50.) drehten zwischenzeitlich das Ergebnis. Dann aber schlug Seydel in der 61. Minute für die Lilien zurück. Am 2:2 änderte sich bis zum Abpfiff von Schiedsrichter Felix Zwayer, der nach seiner Pause sein Comeback feierte, nichts mehr.

Nur Platzverweis als Aufreger: Kein Sieger im Kellerduell zwischen Ingolstadt und Sandhausen

Der Mantel des Schweigens kann getrost über die Partie zwischen dem FC Ingolstadt und dem SV Sandhausen gelegt werden. Die 90 Minuten machten deutlich, weshalb beide Teams im Tabellenkeller stehen. Höhenpunkt - in negativer Hinsicht - war der Platzverweise gegen Ingolstadts Sarpei (72.). Die Gäste können mit dem Ergebnis allerdings besser leben, für das Schlusslicht FCI vergrößerte sich der Abstand zum Relegationsrang auf neun Punkte, Sandhausen auf dem ersten Nicht-Abstiegsrang liegt weiter zehn Punkte entfernt.

St. Pauli beendet Durststrecke und ist wieder Erster

Zittersieg in Regensburg: Der FC St. Pauli hat seine Durststrecke am Samstagabend beendet. imago images/Jan Huebner

St. Pauli, das in der Liga zuletzt viermal in Folge nicht gewonnen hatte, ging in Regensburg am Samstagabend durch Amenyido und Burgstaller früh mit 2:0 in Führung, verpasste es jedoch trotz zahlreicher hochkarätiger Chancen, diese bis zur Pause auszubauen. Der SSV verkürzte durch Albers und kam auch nach dem Tor von Rückkehrer Kyereh noch einmal zurück. Doch zu mehr als Ottos Anschlusstreffer reichte es für den Jahn nicht, auch wenn St. Pauli in der Schlussphase noch einige bange Momente überstehen musste. Zumindest für eine Nacht klettert der Herbstmeister wieder an die Spitze.

Der HSV hält sich Heidenheim vom Leib

Zwei Tore von Sonny Kittel nach der Pause waren nötig, um den wehrhaften 1. FC Heidenheim mit 2:0 in die Knie zu zwingen: Der Hamburger SV hielt am Samstag Kurs in Richtung 1. Liga. Für Kittel waren es die Zweitliga-Tore 25 und 26 für die Hanseaten - damit ist der Mittelfeldspieler am bisherigen Rekordhalter Simon Terodde (24) vorbeigezogen. Mit nun 40 Punkten bleibt der HSV Werder (41) auf den Fersen, der FCH (37) verharrt im Verfolgerfeld.

Aus diesem rutscht der 1. FC Nürnberg nach der zweiten deutlichen Niederlage heraus. Nach dem 0:5 gegen Ingolstadt gab es nun ein 1:4 nach Führung in Karlsruhe. Dem frechen Geis-Freistoßtor folgten ein Hofmann-Doppelpack, ein Tor von Goller sowie ein später Elfmetertreffer Wanitzeks. Der KSC stoppte im Gegensatz zu den Franken den Abwärtstrend und fuhr mit Blick Richtung Tabellenkeller wichtige Punkte ein.

Keine Tore fielen in Paderborn. Der SCP konnte den Dresdner Abwehrriegel in einem Spiel auf überschaubarem Niveau nicht knacken. Die Kwasniok-Elf verliert die vorderen Ränge damit mehr und mehr aus den Augen, für Dresden bedeutet der Zähler im Abstiegskampf sicherlich mehr.

Ducksch und Füllkrug lassen Bremen jubeln

Torschützen unter sich: Marvin Ducksch und Niclas Füllkrug umarmen sich. Getty Images

So holprig wie der Platz war auch die Anfangsphase am Freitagabend zwischen Rostock und Bremen. Chancen gab es im hanseatischen Duell zunächst keine zu sehen, beide Abwehrreihen standen kompakt und erstickten die Versuche meist im Keim. Erst in der 37. Minute gab's die erste Torchance zu sehen: Weiser scheiterte mit einem Schuss von halbrechts an Hansa-Keeper Kolke.

Bremens 1:0 in der 54. Minute entschädigte dann aber für so einiges: Ducksch nahm ein Zuspiel von Schmid direkt und zirkelte das Leder von halblinks aus 16 Metern geradezu sagenhaft in den Torwinkel! In der 72. Minute ließ dann Rostocks Malone mit einem Distanzknaller aufhorchen - Pavlenka rettete mit den Fingerspitzen. Nur zwei Minuten später stellte Füllkrug mit einem platzierten Schuss nach einem Konter auf 2:0. Robin Meißners Anschlusstreffer (83.) änderte nichts mehr an Bremens siebtem Sieg in Folge unter Trainer Ole Werner.

Aue holt in Unterzahl 0:2 auf - und verliert doch

Sieben Spiele sieglos gegen fünf Spiele ungeschlagen: Die Vorzeichen beim Duell Aue gegen Kiel standen auf Auswärtserfolg. Im verschneiten Sachsen hatten aber zunächst die Hausherren die besseren Chancen, Nazarov (9., 17.) brachte das Leder aber ebenso wenig unter wie Owusu, der allein vor dem Tor an Keeper Dähne scheiterte. Im direkten Gegenzug spritzte Bartels erfolgreich in einen Schuss von Reese, der 35-Jährige feierte damit seine kürzliche Vertragsverlängerung auf besondere Weise (19.). Kurz vor der Pause lenkte Gonther das Leder auf dem tiefen Platz ins eigene Tor zum 2:0 für Kiel (38.), Messeguem flog kurz darauf nach üblem Tritt in Neumanns Wade völlig zurecht vom Platz.

Die Partie schien damit schon zur Pause gelaufen, doch Trujic (79.) brachte die Hoffnung zurück ins Erzgebirge. Und tatsächlich: Der gerade eingewechselte Hochscheidt stellte mit einer überragenden Einzelaktion auf 2:2 (84.). In der 90. Minute wurde es aber wieder still in Aue - Joker Wriedt drückte das Leder zum 3:2 für Kiel über die Linie, gleichzeitig der Endstand in Sachsen.

Der 22. Spieltag im deutschen Unterhaus im Überblick