Gelungener WM-Start für USA und Slowakei

Zum Auftakt der WM unterzogen sich die Slowakei und die USA erfolgreich einem ersten Formcheck. Später gilt es für die DEB-Auswahl, die es mit Weltmeister Kanada sofort mit einem der Topfavoriten zu tun bekommt. Diesen Status hat auch Gastgeber Finnland, das gegen Norwegen ran muss.

Die USA startet mit einem Sieg gegen Lettland in die WM. IMAGO/Lehtikuva

Deutschlands zweiter Gruppengegner Slowakei ist mit einem Sieg in die WM gestartet. Der Olympia-Dritte gewann am Freitag in Helsinki mit 4:2 (1:0, 2:2, 1:0) gegen Außenseiter Frankreich.

Eine 2:0-Führung der Slowaken glichen die Franzosen im zweiten Drittel dank der Tore von Anthony Rech von den Grizzlys Wolfsburg und Jordann Perret aus. Samuel Takac schoss die Slowaken in der 39. Minute zum Auftaktsieg. Wenige Sekunden vor dem Ende erzielte Doppeltorschütze Pavol Regenda ins verwaiste französische Tor den Endstand.

Die Auswahl von Bundestrainer Toni Söderholm trifft am Samstag (19.20 Uhr/Slowakei) und damit 24 Stunden nach dem WM-Auftakt gegen Kanada auf die Slowakei. Bei den Olympischen Spielen hatte das Team des Deutschen Eishockey-Bundes 0:4 gegen die Slowaken verloren und damit das Viertelfinale verpasst. Frankreich ist am Montag deutscher Gruppengegner.

USA schlägt Außenseiter Lettland

Auch Mitfavorit USA hat sein Auftaktspiel gewonnen. Der WM-Dritte siegte gegen Außenseiter Lettland in der Gruppe B in Tampere mit 4:1 (3:0, 1:0, 0:1). Riley Barber (8.), Seth Jones (11.), Thomas Bordeleau (12.) und Sam Lafferty (21.) erzielten die Tore für die USA. Andris Dzerins (42.) sorgte bei den Letten für Ergebniskosmetik. Der deutsche Schiedsrichter Marian Rohatsch leitete die Begegnung als einer von zwei Hauptschiedsrichtern.