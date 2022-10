Gelungener Sabaly-Einstand gegen D/A - Jeddeloh II dreht Rückstand - Derby geht deutlich an HSV II

Das Debüt als Cheftrainer von Mamadou Sabaly beim SC Weiche Flensburg 08 ist geglückt. Am Freitag schlugen die Flensburger den SV Drochtersen/Assel. In Hamburg ging derweil das kleine Derby deutlich an den HSV II, während der SSV Jeddeloh II gegen Atlas Delmenhorst einen Rückstand drehte.

Nahezu zeitgleich zum Zweitliga-Derby zwischen dem FC St. Pauli und dem Hamburger SV trafen am Freitagabend auch die beiden Reserveteams aufeinander. Hier hatte allerdings die U 21 des HSV Heimrecht und im Gegensatz zum Zweitliga-Duell auch die Nase vorne. Den Heimvorteil nutzten die favorisierten Rothosen-Talente vor allem im ersten Durchgang gnadenlos aus, führten zur Pause dank Großer (14.), Velasco (29.) und Andresen (33.) bereits mit 3:0. St. Pauli hingegen fiel wenig ein. In Hälfte zwei verteidigte der HSV seinen Vorsprung dann mühelos, legte durch Velascos zweiten Treffer (64.) und Harz (83.) sogar noch die Tore vier und fünf nach. Wieckhoff (85.) sorgte mit dem Ehrentreffer für den Endstand - 5:1.

Thomas Seeliger musste in der vergangenen Woche seinen Trainerstuhl beim SC Weiche Flensburg räumen. Im ersten Spiel nach der Trainerentlassung zeigte die Mannschaft unter Mamadou Sabaly eine ordentliche Leistung und schlug den SV Drochtersen/Assel im Top-Spiel nicht unverdient. Die Gastgeber erwischten einen guten Start. Guder hatte in der 6. Minute die dicke Chance zur Führung, die Gäste konnten aber in höchster Not noch klären. Auf der Gegenseite hatte nach zehn Minuten Sabotta das 1:0 auf dem Fuß, scheiterte aber an Heim. Ansonsten standen beide Teams weitestgehend defensiv stabil in der Anfangsphase. Unter mithilfe von D/A-Keeper Siefkes, der einen harmlosen Kopfball nicht final klären konnte, gingen die Hausherren in Minute 33 in Führung. Schulz staubte ins leere Tor ab. Auf der Gegenseite wäre Heim kurz vor der Pause beinahe ein Kopfball durchgeflutscht, der Torhüter packte im letzten Moment aber noch sicher zu. Via Traumtor in den Knick erhöhte Cornils nach Wiederanpfiff auf 2:0 (52.). Guder hatte Sekunden später den dritten Treffer und damit die Vorentscheidung auf dem Fuß, scheiterte aber am Pfosten (55.). So machte es Neumann nach einer Flanke in der 65. Minute mit dem Anschluss nochmals spannend. Letztlich überstand Weiche die verbleibenden Minuten aber und durfte sich über den ersten Sieg unter Sabaly freuen.

Im dritten Freitagsspiel bekam es der SSV Jeddeloh II im Derby mit Atlas Delmenhorst zu tun. Nach dem Punktabzug vom Donnerstagabend durch das NFV-Sportgericht hatte Jeddeloh II auch gegen Delmenhorst zunächst mit Widrigkeiten zu kämpfen. Azadzoy brachte die Gäste zunächst in Führung (18.). Die Gastgeber ließen sich jedoch nicht schocken und drehten binnen sieben Minuten durch einen Ghawilu-Doppelpack das Spiel (21., 25.). Kurz nach der Pause traf Durmishi zum 3:1 (50.), wovon sich die Gäste nicht mehr erholten.

Gute Entwicklung bei Hannover II

Der Samstag beginnt mit dem 13-Uhr-Match zwischen Hannover 96 II und dem 1. FC Phönix Lübeck. Ein Duell zweier Teams, die derzeit mehr richtig als falsch machen, denn die 96-Reserve holte in den letzten sechs Spielen fünf Siege, während Phönix seit drei Partien ohne Niederlage ist. Hannovers Coach Daniel Stendel und sein Co-Trainer Timo Struckmeier zeigten sich nach dem jüngsten 2:1-Sieg gegen Holstein Kiel II "stolz auf die Entwicklung unserer Jungs. Wir sind zu Recht da, wo wir jetzt stehen". Aktuell heißt das Rang drei.

Recht komfortabel auf Platz eins zieht der VfB Lübeck seine Kreise. Noch immer ist der frühere Zweitligist ungeschlagen, geht somit auch gegen den BSV SW Rehden, trotz dessen Serie von vier Spielen ohne Niederlage, als klarer Favorit in die Begegnung. VfB-Trainer Lukas Pfeiffer wird in seiner Ansprache vor dem Spiel besonders gefragt sein, muss er doch unter allen Umständen verhindern, dass sein Team es zu zurückhaltend angeht, um vor dem DFB-Pokal-Spiel am darauffolgenden Dienstag gegen Bundesligist FSV Mainz 05 bloß nicht zu viele Kräfte zu verschleißen. Pfeiffer machte laut "HL Sports" im Vorfeld klar: "Bis zum Abpfiff des Spieles am Sonnabend gegen Rehden ist das Thema bei uns tabu. Ich habe das den Jungs schon gesagt, dass wir gegen Rehden keine Kompromisse machen. Das erste Ziel ist in der Liga erfolgreich zu sein, danach beschäftigen wir uns mit dem DFB-Pokal."

Mit dem Rücken zur Wand steht Kickers Emden. Am Samstag kommt die U 23 des SV Werder Bremen nach Ostfriesland. Nur noch Siege können bei der Elf von Stefan Emmerling den Glauben an den Klassenerhalt am Leben halten. Emmerling muss bei diesem ehrgeizigen Ziel ohne seinen bisherigen Co-Trainer Yasin Turan auskommen, der aus privaten Gründen seinen Posten auf Eis legt.

Havelse vor Kellerduell

Mit drei Spielen geht es am Sonntag weiter. Der TSV Havelse will nach der Aufholjagd in Delmenhorst gegen Kellerkonkurrent Teutonia Ottensen nun dreifach punkten. Ein Spiel, das einen Fingerzeig liefern könnte, in welche Richtung es für den Klub nordwestlich von Hannover geht, denn unter dem neuen Trainer Samir Ferchichi gab es in der Liga jeweils einen Sieg, ein Unentschieden und eine Niederlage. Womöglich, so schreiben es lokale Medien, geht der TSV noch mal auf Trainersuche, wenn in naher Zukunft kein Aufschwung erfolgt.

Aufsteiger BW Lohne hat zwar kürzlich eine Niederlage im Landespokal gegen Delmenhorst einstecken müssen, in der Liga gab es zuletzt aber drei Siege am Stück zu feiern. Trainer Henning Rießelmann hat der Mannschaft eine konsequente Manndeckung verordnet, die zwar sehr kraftraubend ist, aber sich in Punkte auszahlt. Die Regionalliga, sie macht den Lohnern einfach Spaß. BWL liegt mit durchschnittlich 1164 Besuchern in der Statistik weiterhin hinter dem VfB Lübeck auf Rang 2. Rießelmann sagte dazu in Richtung Zuschauer: "Wir wollen euch geile Abende bescheren." Das hat zuletzt eindrucksvoll geklappt. Am Sonntag müssen die Fans aber reisen, Eintracht Norderstedt heißt der Gegner. Bei diesem ist personell einiges in Bewegung: Jan Lüneburg ist nach seinem Muskelfaserriss wieder ins Training eingestiegen, kommt für den Kader aber wohl noch nicht in Betracht, da er sich vorsichtig herantasten soll. Auch Sturm-Alternative Manuel Brendel fällt mit Oberschenkelproblemen weiterhin aus. Dafür stehen Tjark Hildebrandt nach seiner Gelb-Rot-Sperre sowie der zuletzt erkrankte Nils Brüning wieder zur Verfügung.

Nach einem Corona-Ausbruch und der Absage des Auswärtsspiels in Drochtersen/Assel, kann der VfV 06 Hildesheim am Sonntag wieder ins Geschehen eingreifen. Gegner ist die zweite Mannschaft von Holstein Kiel, die nach einer zwischenzeitlichen Siegesserie nun wieder nach zwei Pleiten am Stück aus der Abstiegszone grüßt. Bei Hildesheim sind nach eigenen Angaben "nahezu alle Pandemie-erkrankten Spieler wieder an Bord". Dann will die Elf von Markus Unger nach fünf sieglosen Liga-Spielen den "Reset-Knopf drücken".