Gelungener EL-Auftakt: Flensburg macht mit Schaffhausen kurzen Prozess

Mit der SG Flensburg-Handewitt hat auch das vierte deutsche Team seinen Start in die European League gemeistert. Zuvor hatten schon die Rhein-Neckar Löwen, die Füchse und auch Hannover ihre Pflichtaufgaben erfüllt.

War mit seinen elf Treffern maßgeblich am Offensivfeuerwerk seiner Mannschaft beteiligt: Flensburgs Lasse Kjaer Möller. IMAGO/Beautiful Sports

Die SG Flensburg-Handewitt ist mit einem deutlichen Sieg in die Gruppenphase der European League gestartet. Am Dienstagabend feierte die Mannschaft von Coach Nicolej Krickau in der heimischen Campushalle gegen Kadetten Schaffhausen aus der Schweiz einen ungefährdeten 46:32 (25:11)-Auftakterfolg. Bester Werfer der Norddeutschen war Rückraumspieler Lasse Kjaer Möller (11 Tore).

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase, in der beide Offensivreihen dominierten, starteten die favorisierten Gastgeber ihren ersten Lauf. Nachdem Ariel Pietrasik in der 21. Minute zum zwischenzeitlichen 11:17 für die Gäste getroffen hatte, gelang Flensburg mit einer 8:0-Serie bis zur Pause quasi schon die Vorentscheidung.

Auch nach dem Seitenwechsel ließ der Bundesligist nicht locker und spielte sich zielstrebig an den Kreis. Es blieb ein offensives Spektakel, bei dem Zoran Markovic, linker Rückraum der Schaffhäuser, zudem die Rote Karte sah. Erst in den Schlussminuten nahm die SG dann das Tempo raus und ließ den Gast ein wenig Ergebniskosmetik betreiben.

Hannover nach der Pause defensiv besser - Knorr dreht bei den Löwen auf

Zuvor hatten auch die anderen drei Klubs aus Deutschland jeweils Siege eingefahren. Die TSV Hannover-Burgdorf setzte sich ebenfalls gegen einen Schweizer Klub durch. Am frühen Dienstagabend besiegte die Mannschaft von Christian Prokop den HC Kriens-Luzern mit 31:23 (13:13). In der ersten Hälfte hatten sich beide Teams noch neutralisiert, nach der Pause verhalf den Hannoveranern eine starke Abwehrleistung zum Sieg. Die besten Werfer der Recken waren Justus Fischer und Marius Steinhauser mit je sechs Toren.

Auch die Rhein-Neckar-Löwen machten ihr erstes Match zu einer klaren Angelegenheit. Beim schwedischen Meister IFK Kristianstad taten sich die Löwen zwar in der ersten Halbzeit lange schwer, ebneten dann aber mit einem 3:0-Lauf kurz vor dem Seitenwechsel den Weg zum Auswärtssieg. Die Führung war auch aufgrund des überragenden Juri Knorr (neun Treffer) im zweiten Abschnitt nicht mehr gefährdet, sondern wurde noch deutlicher. Am Ende hieß es 26:20 aus Sicht der Löwen.

Füchse machen es am Ende spannend

Am meisten zittern mussten die Füchse Berlin, die die HBL-Tabelle derzeit mit 18:0-Punkten anführen. Die Hauptstädter, bei denen neben dem verletzten Trio um Paul Drux, Fabian Wiede und Max Darj auch noch Spielmacher Nils Lichtlein aufgrund einer Erkältung ausfiel, machten es insbesondere hinten raus spannend. Nach einem zwischenzeitlichen 4:0-Vorsprung stand es kurz vor dem Ende nur noch 23:22. Der letzte Treffer des Abends war aber auch den Rheinnickendorfern vergönnt, die den Sieg zugleich Viktor Kireev und dessen Paraden im ersten Durchgang verdankten.