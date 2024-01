Gelungener Einstand für HV Niedersachsen-Bremen

Der Deutschland-Cup der Handball-Auswahlmannschaften aus den Landesverbänden steigt in vier Hallen in Hannover.

Einen nervösen Auftakt des Deutschland Cups erlebten am späten Donnerstagnachmittag die Handballerinnen der Auswahl des Handballverbandes Niedersachsen-Bremen. Die Aktiven von Auswahltrainerin Christine Witte mussten gegen das Team von Nordrhein Süd lange einem Rückstand hinterherlaufen, trotzdem gewannen sie mit 27:20 (8:10).

Für Christine Witte, HVNB-Landestrainerin, war es am Donnerstag ein gelungener Auftakt in das Mammut-Turnier. "Wir haben schöne Spiele und Tore gesehen. Außerdem ist unsere Auswahl mit einem verdienten Sieg in den Wettbewerb gestartet. Da kann man wirklich von einem gelungenen Einstand sprechen. So kann es gerne weitergehen."

Nach einem verheißungsvollen Start (1:0/Jule Marie Jördens), scheiterten die HVNB-Mädchen einige Male an Nordrhein-Süd-Keeperin Leni Wagner. Beim 2:7-Rückstand nahm Witte die erste Auszeit. Nach der kurzen Pause lief es dann besser, die HVNB-Auswahl verkürzte auf 5:7. Aber das war es erst einmal für die nächsten Minuten, denn die Mädchen aus Nordrhein zogen wieder auf vier Tore (5:9) davon (18. Minute). Nach der Hereinnahme von Inja Motzkus gab es noch einmal einen Schub - 8:10 zur Halbzeit.

Deutliche Ansprache und Abwehrumstellung

"Nach der deutlichen Ansprache in der Kabine lief es besser für uns. Auch die Umstellung auf eine offensivere Deckung hat die Gegnerinnen aus dem Konzept gebracht. Es war ein anstrengender, aber erfolgreicher Auftakt für uns", so Anastasia Zimmermann vom TV Hannover-Badenstedt.

Nach dem Wechsel stellten die HVNB-Aktiven auf eine offensive Deckung um - mit Erfolg. Sie klauten sich einige Bälle der Gegnerinnen und stellten auf 15:11 (34.). Nordrhein Süd nahm eine Auszeit, um wieder Ruhe in die Aktionen zu bekommen. Nach einem kurzen Aufbäumen sorgten die HVNB-Spielerinnen durch einen Zwischenspurt zum 23:18 (45.) jedoch für die Vorentscheidung und siegten mit 27:20.

Weitere Siege am ersten Spieltag feierten die Teams aus Berlin, Bayern, Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Nordrhein Nord sowie Hessen. Der Deutschland-Cup wird in diesem Jahr in vier Hallen in Hannover gespielt. Gesucht wird bei der "Deutschen Meisterschaft der Auswahlmannschaften" mit insgesamt 16 Teams der Nachfolger der Auswahl von Sachsen.

