Gelungener Auftakt in Auckland: Altmaier bucht Achtelfinal-Ticket

Der einzige deutsche Teilnehmer beim ATP-Turnier in Auckland, Daniel Altmaier, hat sein Auftaktspiel gewonnen. Der 25-Jährige bezwang Marcos Giron in zwei Sätzen.

Der deutsche Tennisprofi Daniel Altmaier hat die Auftaktrunde beim ATP-Turnier in Auckland gemeistert. Der Davis-Cup-Spieler gewann am Montag in der neuseeländischen Metropole 7:6 (7:5), 6:2 gegen den Amerikaner Marcos Giron. Im Achtelfinale trifft Altmaier, der der einzige deutsche Teilnehmer in Auckland ist, auf den an Nummer vier gesetzten Felix Auger-Aliassime.

Der Kanadier hat in Auckland zunächst ein Freilos. Das Hartplatzturnier dient der Vorbereitung auf die anstehenden Australian Open in Melbourne, die am kommenden Sonntag beginnen, und ist mit gut 660 000 Dollar dotiert.