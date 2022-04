Gelson Fernandes: "Barça ist für die Eintracht machbar"

Bis zu seinem Karriereende 2020 spielte Gelson Fernandes drei Jahre für Eintracht Frankfurt. Der frühere Mittelfeldkämpfer war hautnah dabei, als die Eintracht 2019 bis ins Halbfinale der Europa League stürmte. Vor dem Rückspiel beim FC Barcelona sprach der kicker mit dem 35-Jährigen über seine Erfahrungen und die Chancen der Hessen im Camp Nou.

kicker: Hat die Eintracht im Camp Nou eine Chance, Herr Fernandes?

Gelson Fernandes: Ja, ich denke schon. Mich erinnert das an unseren 1:0-Sieg im Rückspiel in Mailand gegen Inter im Europa-League-Achtelfinale vor drei Jahren, als uns 15.000 Anhänger anfeuerten. Wie viele Eintracht-Fans reisen nach Barcelona?

kicker: Gerechnet wird mit 20.000 bis 30.000 Fans, obwohl es nur ein Gästekontingent von 4775 Karten gibt.

Fernandes: Puh, das ist ja der Wahnsinn. (lacht) Dann wird das vielleicht auch ein Heimspiel. Barca ist für die Eintracht machbar.

kicker: Was gibt Ihnen diese Hoffnung?

Fernandes: Erstens: Es ist nicht mehr das große Barcelona, das es unter Pep Guardiola war. Damals hatten alle Angst vor dieser Mannschaft. Zweitens: Barcelona hatte im Hinspiel unglaublich viel Mühe, da hat die Eintracht gezeigt, dass sie diesen Gegner besiegen kann, auch wenn das Spiel 1:1 ausging. Sie hat ein super Spiel gemacht, besonders in der ersten Hälfte. Drittens: Du kannst Geschichte schreiben. Außerdem hat die Eintracht nichts zu verlieren und kann das Spiel befreit angehen.

kicker: Waren Sie überrascht, dass Barcelona nicht stärker auftrat?

Fernandes: Die wussten nicht, was Sie erwartet, als sie nach Frankfurt ins Stadion kamen. Eine solche Atmosphäre sind sie nicht gewohnt.

kicker: Wobei Barcelona vorher auch im Hexenkessel bei Galatasaray gespielt und 2:1 gewonnen hat.

Fernandes: Ich denke nicht, dass es dort im Stadion noch lauter ist.

In den letzten Jahren hat uns kein großer Klub zu Hause in Europa kaputt gemacht. Keiner! Schachtar Donezk kam, Chelsea, Inter, Lissabon. Dieses Stadion gibt Gas. Gelson Fernandes

kicker: Waren Sie überrascht, dass Ihre früheren Mannschaftskollegen Barcelona am Rande einer Niederlage hatten?

Fernandes: Nein, weil uns in den letzten Jahren kein großer Klub zu Hause in Europa kaputt gemacht hat. Keiner! Schachtar Donezk kam, Chelsea, Inter, Lissabon. Dieses Stadion gibt Gas.

kicker: Martin Hinteregger machte gegen Pierre-Emerick Aubameyang ein Riesenspiel und gewann fast jeden Zweikampf. Was zeichnet ihn aus?

Fernandes: Martin ist gemacht für solche Spiele. Er macht sich selber keinen Druck, sondern mag diese Herausforderungen und die "Hinti"-Rufe der Fans. Er war brutal im Zweikampf, konzentriert und abgezockt. Aber die ganze Abwehr hat es gut gemacht, abgesehen von Tutas Gelb-Roter-Karte.

"Almamy Toure ist schnell, robust und verfügt über eine gute Technik"

kicker: Der fehlt nun gesperrt und wird wahrscheinlich vom zu leichten Fehlern neigenden Almamy Toure ersetzt. Wie schätzen Sie ihn ein?

Fernandes: Der kann das. Almamy ist schnell, robust und verfügt über eine gute Technik. Der Trainer kann ihm vertrauen, Almamy ist ein guter Junge und Qualitätsspieler, da muss man keine Angst haben.

kicker: Kevin Trapp spielt in dieser Saison wieder wie in besten Zeiten und hat mit Barcelona noch eine Rechnung offen, nachdem er mit Paris dort im Champions-League-Achtelfinale 2017 1:6 unter die Räder gekommen ist. Wie sehen Sie seine Entwicklung? Kann er zum entscheidenden Mann werden?

Fernandes: Ja. Kevin ist in einer sehr guten Verfassung und mental stark. Er hat auch Verantwortung in der Mannschaft übernommen und kann sie mit Sebastian Rode, Makoto Hasebe und Martin Hinteregger führen. Er macht das gut, ich bin stolz auf ihn.

kicker: Die schlechte Chancenverwertung zieht sich wie ein roter Faden durch die Saison. Wie sehr fehlt der Eintracht ein hochklassiger Mittelstürmer?

Fernandes: Luka Jovic, Sebastien Haller und Ante Rebic brauchten auch eine Saison, bis sie richtig da waren. Jetzt sind andere Jungs da, die etwas Zeit brauchen. Aber auch Spieler wie Daichi Kamada oder Goncalo Paciencia können den Unterschied machen und etwas bewegen. Auch Rafael Borré gefällt mir, er arbeitet viel und macht das ordentlich.

"Randal Kolo Muanis Verpflichtung ist ein riesiger Coup"

kicker: Im Sommer kommt Nantes Stürmer Randal Kolo Muani. Könnte davon auch Borré profitieren?

Fernandes: Muani ist ein guter Spieler, schnell und mit Power. Seine Verpflichtung ist ein riesiger Coup, denn er war begehrt. Wenn die beiden zusammenspielen, werden die Eintracht-Fans Spaß haben. Als alleinige Spitze ist es für Borré nicht einfach, da er gegen große Innenverteidiger kämpfen muss und ab und zu alleine auf zwei oder drei Gegenspieler gleichzeitig trifft.

kicker: Was sind Ihre prägenden Erinnerungen, wenn Sie an die Europa-League-Saison 2018/19 zurückdenken, die erst im Halbfinale im Elfmeterschießen an der Stamford Bridge endete?

"Wenn die Fans "Europacup" singen, ist das wie die Champions League"

Fernandes: Wir hätten das Finale verdient gehabt, wir waren so nah dran ... Unser Publikum half uns auf dem Weg dahin. Diese Stimmung, wenn wir durch Europa reisen, ist die Stärke von Eintracht Frankfurt. Das ist kein normaler Verein. Als Spieler bekommt man das Gefühl, überall in Europa etwas bewegen zu können. Wenn du im Stadion einläufst und die Fans "Europacup" singen, ist das wie die Champions League. Da brennt der Baum.

kicker: Wie groß ist der Einfluss der Fans tatsächlich? In der Geisterspielsaison 2020/21 blieb die Eintracht zu Hause ungeschlagen, in dieser Saison belegt sie in der Heimtabelle Platz 16, obwohl der Zuschauerschnitt zumindest wieder bei 22.850 liegt. Haben Sie dafür eine Erklärung?

Fernandes: Die Stimmung gibt auch dem Gegner Kraft. Auch die anderen Mannschaften haben lange nicht vor Fans gespielt, und dann kommst du nach Frankfurt und darfst vor 50.000 Zuschauern spielen. Das ist doch gut, das macht Spaß.

kicker: Sehen Sie heute einen ähnlichen Mannschaftsgeist wie damals 2018/19?

Fernandes: Ja, und auch Trainer Oliver Glasner macht einen guten Job. Die Mannschaft heute ist anders als wir damals, weniger wild, wir waren mehr eine Pressingmannschaft mit größerer Power. Dafür ist die Mannschaft jetzt im Spielaufbau besser, sie haben im System mehr Flexibilität und sind spielerisch gut.

Zu Hause hatten wir schon gefühlt gewonnen, bevor das Spiel überhaupt anfing. Gelson Fernandes

kicker: Was war Ihr persönlich größter Moment in Frankfurt? Beim Pokalsieg gegen die Bayern 2018 waren Sie nach der Roten Karte im Halbfinale auf Schalke ja leider gesperrt.

Fernandes: Das Rückspiel gegen Benfica zu Hause. Dort haben wir 2:4 verloren, doch Paciencia hatte in der Schlussphase noch das wichtige zweite Tor gemacht. Danach habe ich zu Joao Felix und Haris Seferovic gesagt, dass wir in Frankfurt gewinnen werden. Wir waren sicher, dass wir weiterkommen, und haben es mit dem 2:0 dann auch geschafft. Dieses Selbstvertrauen im ganzen Klub war unsere Stärke. Zu Hause hatten wir schon gefühlt gewonnen, bevor das Spiel überhaupt anfing. Auch das 4:1 gegen Schachtar Donezk im Sechzehntelfinale war ein toller Abend.

kicker: Derzeit arbeiten Sie noch als Vize-Präsident bei Ihrem früheren Jugendverein FC Sion. Am 1. August fangen Sie bei der FIFA als Direktor für die Mitgliedsverbände in Afrika an. Was genau ist Ihre Aufgabe?

Fernandes: Meine Aufgabe besteht darin, die Verbände in ganz Afrika zu unterstützen, zu strukturieren und dem afrikanischen Fußball zu helfen. Ich sehe diese Aufgabe als eine Mission, die ich annehmen musste. Ich werde viel unterwegs sein und ein Büro in Paris beziehen. Und natürlich werden ich Gas geben, das ist meine DNA.

kicker: Zum Abschluss: Wie geht das Rückspiel in Barcelona aus?

Fernandes: Die Eintracht gewinnt 2:1, für diesen Verein ist alles möglich.