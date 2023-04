Gelockerte Stimmung in Kiel vor Duell mit alten Bekannten

Nach dem Erfolg im Ostseeduell will Holstein Kiel auch gegen den 1. FC Nürnberg siegen. Bei den beiden Trainerlagern kommt es am Samstag zum Wiedersehen mit langjährigen Freunden.

Fünf Pflichtspiele in Folge hatte Holstein Kiel in der 2. Liga keinen Sieg eingefahren, am letzten Sonntag folgte in Rostock dann der lang ersehnte Dreier. Im Nordderby gerieten die Störche erst in Rückstand, drehten die Partie jedoch kurz vor der Pause und gewannen letztlich mit 3:2. In der Tabelle rangiert Kiel damit weiterhin im Mittelfeld - 14 Punkte beträgt derzeit der Rückstand auf die Aufstiegsplätze, zehn Zähler trennen Holstein von der Abstiegszone.

Rapp mit "mehr Spaß" bei der Gegner-Analyse

Am Samstag ist der 1. FC Nürnberg im Holstein-Stadion zu Gast (13 Uhr, LIVE! bei kicker), der wettbewerbsübergreifend zuletzt viermal in Serie ohne Sieg blieb. Kiels Trainer Marcel Rapp fand auf der Pressekonferenz am Donnerstagvormittag dennoch lobende Worte für den Club, wobei er sich insbesondere von der Spielweise unter dem neuen Coach Dieter Hecking angetan zeigte: "Nürnberg wählt eher den spielerischen Ansatz, da haben sie sich aus meiner Sicht auch brutal weiterentwickelt nach dem Trainerwechsel", erklärte der 43-Jährige.

Ihm persönlich mache es auch "einfach mehr Spaß", sich auf eine Mannschaft mit einer solchen Spielweise vorzubereiten, als auf einen Gegner, der viel mit hohen Bällen agiert. "Aber das will ich gar nicht verurteilen, weil ich glaube, das hat auch seine Rechtfertigung. Man sieht auch, dass die Mannschaften, die so spielen, uns vor Probleme stellen können. Da ist auch ein Plan dahinter", so Rapp.

Doppeltes Wiedersehen alter Bekannter

Sowohl für den Cheftrainer der Störche als auch für dessen Co-Trainer Dirk Bremser kommt es bei der Partie gegen den 1. FCN derweil zum Wiedersehen mit alten Bekannten. Während Bremser rund 20 Jahre in seiner Zeit beim VfB Lübeck (2000-2004), Alemannia Aachen (2004-2006), Hannover 96 (2006-2010), dem Club (2010-2012), Wolfsburg (2013-2016), Borussia Mönchengladbach (2017-2019) und dem Hamburger SV (2019-2020) als Assistent von Club-Coach Dieter Hecking gearbeitet hatte, trennten sich die Wege zur Saison 2020/21, als Hecking die Sportvorstand-Rolle bei den Nürnbergern übernahm.

Auf der Gegenseite ist die Konstellation genau andersherum, da Kiels Chefcoach mit dem Co-Trainer des Clubs befreundet ist. Die Freundschaft zwischen Marcel Rapp und dem Nürnberger Christian Fiel währt zwar nicht ganz so lange wie die von Hecking und Bremser, dennoch stehen die beiden laut dem Kieler Coach in regelmäßigem Austausch. Zusammen schlossen Rapp und Fiel 2019 die Ausbildung zum Fußballlehrer ab.

Trio ab nächster Woche wieder dabei - "Kleines Fragezeichen" bei Bartels

Zu einer Wette, welches Trainerteam im direkten Duell am Samstag die Nase vorn hat, kam es bislang nicht, wie Rapp scherzhaft klarstellte. Verzichten muss der gebürtige Pforzheimer auch gegen den Club weiterhin auf Aleksandar Ignjovski (Innenbandverletzung), Benedikt Pichler (muskuläre Probleme), Tim Schreiber sowie Thomas Dähne (beide Knieverletzung). Außerdem steht hinter Fin Bartels "ein kleines Fragezeichen", da dem 36-Jährigen "die Hüfte beziehungsweise Adduktoren" etwas Probleme bereiten. Bei Pichler, Dähne und Schreiber sieht es derweil so aus, dass "die drei nächste Woche wieder vollumfänglich einsatzfähig sind."