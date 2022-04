Gellhaus: "In keinem Fall ein Elfmeter"

Der VfL Bochum lud den FC Augsburg zweimal zum Toreschießen ein. Co-Trainer Markus Gellhaus ärgerte sich über den Elfmeterpfiff, der zum 0:2 führte.

Der VfL Bochum blieb beim 0:2 gegen den FC Augsburg zum dritten Mal in Folge torlos. Dennoch war nicht die Offensive nach dem Spiel das Hauptgesprächsthema, sondern zwei Defensivaktionen: Maxim Leitsch köpfte nach einer Viertelstunde den Ball zu kurz zu Riemann zurück - Hahn nahm das Geschenk an und brachte die Gäste in Führung.

Der Fehler erinnerte stark an das DFB-Pokal-Viertelfinale gegen den SC Freiburg. Damals unterlief dem jungen Innenverteidiger in der 120. Minute ein Aussetzer, der den Breisgauern den Sieg bescherte. Markus Gellhaus, der den rotgesperrten Thomas Reis vertrat, wollte seinem Schützling aber keine Vorwürfe machen: "Dieser Fehler ist in diesem Moment sehr ärgerlich, aber das ist menschlich. Das wird ihn aber nicht umwerfen", erläuterte der Reis-Vertreter auf der Pressekonferenz.

Wir haben den Gegner eingeladen, Tore zu schießen und sehr einfach Tore weggegeben. Sebastian Polter

Zu der zweiten spielentscheidenden Szene, dem Elfmeter, hatte der Co-Trainer eine klare Meinung: "Das ist ein Kontakt an der Wade beim Gegenspieler, aber für mich reicht es in keinem Fall für einen Elfmeter", so Gellhaus. Anders sah dies aber Armel Bella Kotchap, für den der Kontakt von Danilo Soares an Daniel Caligiuri ausreichte.

Nächstes Spiel in Dortmund

So oder so. Am Ende stand ein 0:2 auf der Ergebnistafel, von dem sich der Revierclub nicht kaufen konnte. Letztendlich brachte Joker Sebastian Polter den gebrauchten VfL-Tag in einem Satz auf den Punkt: "Wir haben den Gegner eingeladen, Tore zu schießen und sehr einfach Tore weggegeben", erläuterte der 31-Jährige.

Durch das 0:2 verpasste es der Aufsteiger, den Klassenerhalt vorzeitig einzutüten. Allerdings hat der VfL bei noch drei ausstehenden Partien durch die Niederlage des VfB Stuttgart gegen Hertha BSC weiterhin acht Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz. Trotz der guten Ausgangslage waren die Spieler nach dem Schlusspfiff erstmal enttäuscht, es nicht gegen den FCA geschafft zu haben. Es sei aus der Sicht von Bella Kotchap eine "bittere Stunde". In der kommenden Woche haben die Bochumer im Derby beim BVB bereits die nächste Chance, die Klasse vorzeitig zu halten.