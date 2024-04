Gelingt Thüringer HC der Sprung auf Platz 2

Nachholspiel in der 1. Handball Bundesliga Frauen. Der Thüringer HC will im Auswärtsspiel bei der TuS Metzingen den 2. Tabellenplatz erobern. Für den Pokalsieger ist es vor allem eine Frage der Ehre, die Schwäbinnen können maximal den sechsten Platz festigen.

Am 27. Januar dieses Jahres hätte diese Partie bereits stattfinden sollen, doch der THC musste noch am Mittag des Spieltages krankheitsbedingt absagen. Das damals noch als Topspiel im Kampf um Europa angepriesene Spiel ist es nun, rund drei Monate später nicht mehr.

"Wir sind hochmotiviert und wollen vor einer tollen Kulisse eine gute Leistung abrufen. Sicherlich müssen wir uns nochmal steigern, aber wir sind in guter Form und zuversichtlich, dass wir zwei Punkte holen können. Andererseits wissen wir auch um die hohe Klasse des THC mit ihren guten Rückraumschützinnen und starken Torhüterinnen. Ich bin mir sicher, dass wir ein spannenden Handball-Abend erleben werden", freut sich Metzingens Coach Werner Bösch.

"Metzingen ist immer eine gefährliche Mannschaft. Nicht nur, dass die TuSsies sehr kampfstark sind, natürlich sind sie auch sehr heimstark", so THC-Trainer Herbert Müller. "Ich hoffe, dass meine Mannschaft über die Kompaktheit, eine gute Deckung und ein schnelles Umschaltspiel ihren Rhythmus findet, weil wir speziell in den letzten Wochen in der Anfangsphase unsere Schwierigkeiten hatten."

Vom Tabellenplatz wollen sich die Thüringerinnen nicht blenden lassen. "Ich denke, wir sollten auf viele Faktoren achten. Metzingen spielt einen sehr schnellen Handball und hat ein sehr schnelles Umschaltspiel, speziell über Dagmara Nocun. Dann haben sie mit Sandra Erlingsdottir eine Mittespielerin, die sehr viel Gas gibt, die sehr stark ist und über Tempo und Durchbrüche kommt. Sie haben die richtige Mischung", so Müller.

Neben Annika Lott und Jennifer Rode fällt auch noch Nathalie Hendrikse (Verdacht auf Muskelfaserriss) aus. Johanna Reichert und Josefine Hanfland sind zudem angeschlagen.