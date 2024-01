Gelingt Norwegen bei dieser EM endlich der große Wurf?

Seit 2016 beendete Norwegen jedes Großturnier unter den besten acht Mannschaften. Für den großen Wurf reichte es allerdings noch nicht. Macht das qualitativ so hoch besetzte Team in diesem Jahr endlich den letzten Schritt?

EM 2016: 4. Platz

WM 2017: 2. Platz

EM 2018: 7. Platz

WM 2019: 2. Platz

EM 2020: 3. Platz

WM 2021: 6. Platz

Olympia 2020: 7. Platz

EM 2022: 5. Platz

WM 2021: 6. Platz

Das ist die norwegische Bilanz der vergangenen acht Jahre. Sie lässt sich auch einfacher zusammenfassen: Drei Medaillen - zweimal WM-Silber, einmal EM-Bronze -, aber kein Titel. Dabei haben die Skandinavier ein Star-Ensemble beieinander, von denen viele Spieler in den besten Vereinen der Welt spielen (könnten).

Was hat außer einem Quäntchen Glück für den großen Wurf gefehlt?

Harald Reinkind kann über diese Frage nur lächeln. "Wir waren mehrmals dran und haben dann immer zu viele Fehler gemacht", erklärte der Linkshänder des THW Kiel nach dem 32:21-Auftaktsieg gegen Polen. "Wir haben uns einfach nicht belohnen können." In diesem Jahr soll das anders werden. "Wir sind alle ein Jahr älter geworden - und ein Jahr klüger", schmunzelt Reinkind. "Das wird uns helfen."

In Reinkind, Henrik Jakobsen, Petter Overby und Erik Thorsteinsen Toft (alle 31) sowie Sebastian Barthold, Magnus Gullerud und Christian O’Sullivan (alle 32) und dem im ersten Spiel nicht nominierten Vetle Eck Aga (30) sind knapp die Hälfte der norwegischen Spieler bereits 30 Jahre oder älter. So viele Chancen, sich ein Turnier zu vergolden, werden diese Spieler nicht mehr haben - auch, weil immer wieder junge norwegische Spieler nachdrängen und nach und nach integriert werden.

Auf Kampfansagen an die Konkurrenz verzichten die Norweger jedoch. Natürlich wolle man um den Titel mitspielen, sagte Reinkind am Donnerstag in Berlin, aber "es wird sehr schwer, denn in der Hauptrunde kommen vier gute Mannschaften und alle wollen ins Halbfinale kommen."

Auch Torwart Torbjörn Bergerud gibt sich zurückhaltend. "Es gibt so viele gute Mannschaften", betonte der Keeper, der einer von sieben Spieler von Kolstad IL im Kader ist. "Es gibt zehn oder zwölf Nationen, die das Turnier gewinnen können und es ist schwer zu sagen, wer in das Halbfinale einziehen wird."

Außerdem seien derartige Spekulationen noch "weit weg", wie Bergerud nach dem Auftaktspiel betonte. "Wir sind jetzt zufrieden mit dem Sieg gegen Polen und werden uns ab morgen auf die Färoer Inseln vorbereiten. Das ist das nächste Ziel - und was in der Zukunft ist, werden wir sehen."

Geht es nach Reinkind, soll der Schlüssel zum Erfolg die Defensive sein. "Es kommt auf die Abwehr an", betonte er. "So können wir leichte Tore über den Gegenstoß machen." Das gelang gegen Polen bereits. "Wir waren hinten sehr stabil und das macht das Leben leichter für uns", bilanzierte er nach dem Elf-Tore-Sieg. Auch Bergerid lobte: "Wir haben in der Defensive wirklich sehr gut gestanden."

Ein Sieg fehlt den Norwegern noch, um den Einzug in die Hauptrunde klarzumachen - zwei Siege braucht es im Idealfall, um sicher zwei Zähler in die nächste Phase mitzunehmen. Nach den Färoer Inseln (Samstag, 20:30 Uhr) wartet Slowenien (Montag, 20:30 Uhr), die ihr Auftaktspiel ebenfalls gewinnen - es könnte das Duell um den Gruppensieg werden, falls sich beide Kontrahenten am 2. Spieltag schadlos halten.

Unterschätzen werden die Norweger ihre Gegner nicht. "Wir haben keine schlechte Mannschaft in der Gruppe", warnt Reinkind. "Die Färoer Inseln haben es gegen Slowenien spannend gemacht, auch sie sind kein leichter Gegner." Denn weiß er auch: "Es sind drei Gegner, die wir schlagen können und müssen, wenn wir weit kommen wollen."