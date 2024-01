Gelingt Grammozis mit dem FCK die Schubumkehr?

Nach sechs Niederlagen in Folge hat der 1. FC Kaiserslautern auf Platz 15 überwintert. Der Relegationsrang ist nah. Am Millerntor begann vor einem Jahr der Abwärtstrend. Hat er ebendort nun ein Ende?

Als der 1. FC Kaiserslautern am 12. Februar 2023, vor knapp einem Jahr also, am Hamburger Millerntor gastierte, war in seiner Akte noch keine einzige Saisonniederlage in fremden Arenen notiert. Auf Platz 4 der Tabelle in die Rückrunde gegangen und in dieser zunächst gegen Hannover 96 und Holstein Kiel siegreich, schien der viermalige deutsche Meister für höhere Weihen berufen. Sollte dem damaligen Cheftrainer Dirk Schuster gelingen, was ihm bei Darmstadt 98 einige Jahre zuvor geglückt war, der direkte Durchmarsch von der 3. Liga bis ins Oberhaus? Die Frage, die sich einst stellte, ist beantwortet. Geschichte. Und Schuster längst durch Dimitrios Grammozis ersetzt.

Das 0:1 beim FC St. Pauli markierte den Beginn eines Abwärtstrends. Die Roten Teufel gewannen in der zweiten Halbserie nur zwei weitere Male und belegten in der Endabrechnung Rang 9. Für einen Aufsteiger war dies noch immer eine sehr ordentliche Bilanz, gemessen an der Leistung der Hinrunde allerdings Ausdruck einer Negativentwicklung. Wenn die Elf aus der Pfalz am Samstag (13 Uhr, LIVE! bei kicker) abermals bei den Braunhemden aufläuft, sind die Vorzeichen andere als im vorigen Februar: Sechsmal in Folge huschte der FCK in der Liga als Verlierer vom Rasen, seit acht Spielen ist er ohne Sieg. Folge: Platz 15, mit nur einem Zähler Vorsprung auf den Relegationsrang. Abstiegsgefahr. Absturzangst.

Fließt das frische Blut gleich klumpenfrei?

Fünf Profis wurden seit Beginn der Wintertransferperiode verpflichtet. Aktionismus? Der Beginn eines lange geplanten Umbruchs? Ein durch die Tabellenlage notwendig gewordener Vorgriff auf den Sommer? Den Worten des Geschäftsführers Thomas Hengen zufolge eine dringend erforderliche Belebung des Kaders mit "frischem, hungrigen Blut". Ob dieses schon am Millerntor klumpenfrei über den Rasen strömt, darf freilich bezweifelt werden. Bekanntermaßen lassen Zugänge sich am besten in eine Mannschaft integrieren, die erfolgreich spielt - davon jedoch war der FCK zuletzt weit, weit entfernt.

Gefragt sind nun vor allem Typen. Typen, wie Filip Kaloc, der letzte von bislang fünf an Pfälzer Land gelotsten Winterzugängen, einer zu sein scheint. Der von Banik Ostrau geliehene Tscheche soll das Mittelfeld verstärken. Stabilisierend wirken. In Ostrau verdingte Kaloc sich eher als Achter denn als Sechser. Dem 23-Jährigen wird eine Pferdelunge attestiert. Durch ihn dürfte die im bisherigen Saisonverlauf mangelhaft zu nennende Laufleistung eine Verbesserung erfahren. Mit 1923,8 zurückgelegten Kilometern nahm der FCK den vorletzten Rang im separaten Ranking ein. Nur der VfL Osnabrück (1915,1) erwies sich als lauffauler. Zum Vergleich: Der FC St. Pauli (2063,9) spulte rund 148 Kilometer mehr ab - im Schnitt ein Plus von 8,7 pro Partie.

Ich habe eine Siegermentalität und verliere nur ungern. Filip Kaloc

Michal Kadlec, Sohn der FCK-Ikone Miroslav Kadlec und aktuell beim 1. FC Slovacko in der ersten tschechischen Liga aktiv, fand dieser Tage in der "Rheinpfalz" lobende Worte für seinen Landsmann: "Filip ist ein Spieler, der zwischen den Strafräumen viel unterwegs ist, der das Spielfeld dort mächtig beackert. Er hat einen guten Schuss und ist ein harter, unangenehmer Gegenspieler. Er ist konditionell sehr gut und könnte dem FCK helfen." Anscheinend ist Kaloc jenes Modell Profi, wie es am Betzenberg gerne gesehen wird. Ob er die Roten Teufel sofort voranbringt oder alsbald zu einer Führungsfigur werden kann, bleibt abzuwarten. Kapitän Jean Zimmer gibt zu bedenken, dass die nun in die Pfalz transferierten Spieler allesamt recht jung seien, sich erst einmal akklimatisieren müssten und naturgemäß eher zurückhaltend agierten, wenn es um die Rolle eines Leitwolfs gehe. Fundament dafür, sagt Zimmer, sei eh die Leistung. Immerhin, Kaloc könnte die entsprechende Ausstrahlung besitzen. "Ich habe eine Siegermentalität und verliere nur ungern", betont er.

Ache wieder im Mannschaftstraining

Ein finanzielles Risiko scheint die Kaiserslauterer Chefetage bei Filip Kaloc nicht eingegangen zu sein. Stimmen die Informationen des tschechischen Fußballportals "inFotball.cz", überwies der FCK an Banik Ostrau 10.000 Euro Leihgebühr. Zudem bestehe die Option, Kaloc nach dem Rundenende für 500.000 Euro aus seinem Kontrakt herauszukaufen. Von Kaloc und den anderen "Neuen" des FCK ist ebenso wie von den Arrivierten Druckresistenz gefragt. Die Lage ist prekär. Und gefährlich.

Umso erleichterter dürfte auch Dimitrios Grammozis registriert haben, dass Ragnar Ache am Mittwoch wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen ist und alle Inhalte problemlos absolviert hat. "Ich fühle mich gut und habe keinerlei Schmerzen", sagte er dem kicker direkt nach der Einheit am Telefon. Während der Generalprobe gegen Dynamo Dresden (0:3) im Trainingslager in Belek hatte der Mittelstürmer sich das Knie bei einem Sturz unglücklich in die eigene Achillessehne gerammt.

Sechs Treffer hat der 25-Jährige in dieser Runde bislang erzielt. Weitere sollen folgen. Ein Ziel hat Ache sich dabei nicht gesteckt: "Ich lasse es einfach auf mich zukommen. Man muss sich nicht noch zusätzlich unter Druck setzen." Druck hat der FCK genug.