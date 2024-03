Geldstrafen für fliegende Tennisbälle: "Arbeiten mit Pauschalbeträgen"

Der DFB-Kontrollausschuss hat sich Gedanken gemacht, wie die Proteste gegen einen möglichen DFL-Investor bestraft werden. Gezählt werden die Flummis und Tennisbälle nicht, stattdessen wird mit Pauschalbeträgen gearbeitet.

Mit Flummis, Tennisbällen oder Schokotalern hatten Fans in den Stadien der ersten Erst-, Zweit- und Drittligisten über Wochen immer wieder für Unterbrechungen gesorgt, um gegen einen möglichen DFL-Investor zu protestieren.

Dieser Tage nun sollen die ersten Strafanträge an die betroffenen Vereine verschickt werden. Im Vorfeld hat sich der DFB-Kontrollausschuss auf eine einheitliche Linie zur Behandlung der Spielverzögerungen verständigt, die auch vom DFB-Präsidium mitgetragen wird, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch hieß.

Das Gremium wird nach eigenen Angaben "maßvolle und je nach Liga und Länge der Spielunterbrechungen abgestufte Geldstrafen" beim DFB-Sportgericht beantragen.

Für den Bereich der Bundesliga sollen diese je nach Länge der Unterbrechung abgestuft zwischen 10.000 und maximal 50.000 Euro bei Extremfällen liegen, für den Bereich der 2. Bundesliga zwischen 5000 und 30.000 Euro und für die 3. Liga zwischen 2500 und 15.000 Euro.

Gab es keine Spielunterbrechung durch das Werfen der Gegenstände, so werden pauschal 5000 Euro für Bundesligisten, 2500 Euro für Zweitligisten und 1250 Euro für Drittligisten beantragt.

Zudem werde jeweils ein sogenannter Strafnachlass in Höhe von etwa einem Drittel der beantragten Geldsumme inkludiert sein, der auf Anregung des Kontrollausschusses von den Vereinen für Fandialoge genutzt werden könnte.

Nicht der Protest an sich wird bestraft

"Es war von vornherein klar, dass wir keine Flummis und Tennisbälle zählen, sondern mit Pauschalbeträgen arbeiten werden, so wie wir es bei vergleichbaren Fällen in der Vergangenheit auch getan haben", erklärte Dr. Anton Nachreiner, der Vorsitzende des DFB-Kontrollausschusses. An einem friedlichen Protest sei nichts auszusetzen. "Aber Gegenstände, die in den Innenraum fliegen, können dort befindliche Personen gefährden, und Unterbrechungen stehen einem reibungsfreien Ablauf des Spielbetriebs entgegen. Deshalb werden dafür wie üblich Sanktionen beantragt", so Nachreiner, der ergänzte, dass zukünftige Unterbrechungen wegen geworfener Gegenstände beziehungsweise daraus resultierende Spielunterbrechungen wieder härter bestraft würden: "Die jetzt abgestimmte Linie betrifft ausschließlich die Würfe der letzten Wochen im Zusammenhang mit dem Investoren-Thema."