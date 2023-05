Geldstrafen für Essen und Osnabrück

Rot-Weiss Essen und der VfL Osnabrück müssen für den Einsatz von Pyrotechnik ihrer Anhänger Geldstrafen zahlen.

Wie der DFB am Mittwoch mitteilte, muss Rot-Weiss Essen eine Geldstrafe in Höhe von 15.770 Euro zahlen. Weil beim Gastspiel des Aufsteigers in Saarbrücken im März (0:3) zunächst "mindestens zwölf Rauchkörper, vier Bengalische Fackeln und eine Rakete" und auch während der Partie "weitere 13 Bengalische Fackeln, sechs Rauchkörper und zwei Raketen" gezündet worden sind, hatte der DFB-Kontrollausschuss zunächst ermittelt. Nun folgte das Urteil des Sportgerichts, das das unsportliche Verhalten der Gäste-Anhänger ahndete.

5250 Euro kann RWE für "sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden, was dem DFB bis zum 31. Oktober 2023 nachzuweisen wäre", heißt es auf der DFB-Website. Der Klub hat dem Urteil bereits zugestimmt.

Auch der VfL Osnabrück wurde wegen des Einsatzes von Pyrotechnik bestraft. Beim Auswärtsspiel der Niedersachsen in Essen (1:1) im vergangenen März ( waren im Bereich des Gästeblocks "mindestens 56 pyrotechnische Gegenstände" abgebrannt worden, heißt es im DFB-Urteil. Der Klub muss deshalb 19.600 Euro bezahlen. "Davon kann der Verein bis zu 6500 Euro für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden, was dem DFB bis zum 31. Oktober 2023 nachzuweisen wäre", teilte der Verband mit. Auch der VfL hat dem Urteil zugestimmt.