Geldstrafen für Drittligisten: Aue trifft es am härtesten

Das DFB-Sportgericht hat am Freitag Geldstrafen gegen drei Drittligisten verhängt. Vor allem Erzgebirge Aue wird ordentlich zur Kasse gebeten.

Der FC Erzgebirge Aue ist in der vergangenen Saison in die 3. Liga abgestiegen. IMAGO/Picture Point

Wie der DFB am Freitag mitteilte, muss der FC Erzgebirge 82.300 Euro bezahlen. Hintergrund sind fünf Fälle von unsportlichem Verhalten der Veilchen-Anhänger. Vor allem die Vorkommnisse vor, während und nach dem Drittliga-Spiel gegen den FSV Zwickau am 11. September 2022 haben für Aue ein teures Nachspiel. Weil nach Verbandsangaben "mindestens 155 Pyros" gezündet und "mindestens 19" pyrotechnische Gegenstände geworfen und abgeschossen worden sind, von denen einige auf dem Spielfeld landeten, sowie ein rot-weißer Schal verbrannt wurde, muss der Verein zahlen.

Auch das Werfen von neun Bechern und zwei Pappstangen ahndete das Sportgericht in diesem Zusammenhang. "Zudem riefen Auer Zuschauer in der 16. Minute diskriminierende Äußerungen", heißt es in der Urteilsbegründung weiter. Und: "Während der Halbzeit gelangten darüber hinaus vier vermummte Personen aus dem Auer Zuschauerbereich auf das Spielfeld. Eine Person lief bis vor den Gästeblock und provozierte dort. Nach dem Spiel lief eine weitere vermummte Person aus dem Heimbereich auf den Rasen bis zu einem sich in der Interviewzone befindlichen Zwickauer Spieler."

Das sächsische Derby zwischen den rund 20 Kilometer voneinander entfernt liegenden Aue und Zwickau ist traditionell sehr hitzig und von zahlreichen Vorfällen abseits des Platzes begleitet. Das erste Duell beider Klubs nach über sechs Jahren hatte Zwickau knapp mit 1:0 gewonnen.

Der Verein hat dem Urteil zugestimmt. 27.400 Euro der Geldstrafe kann er für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden.

Derby-Vorfälle in Aue: Dresden muss nach "asozialer Zerstörungswut" zahlen

Schauplatz Aue: Auch Dynamo Dresden muss nach Vorfällen im Lößnitz-Tal zahlen. Der Traditionsklub wurde zu einer Geldstrafe in Höhe von 20.000 Euro verurteilt, nachdem Anhänger beim Derby im vergangenen August (1:0 für Dresden) Sanitäranlagen teilweise zerstört und Handtücher sowie Papier in Brand gesetzt hatten. Außerdem wurden Mitarbeiter des Ordnungsdienstes, Polizei und Gastronomiemitarbeiter attackiert.

"Dabei brachen die Dresdner Randalierer ein Stadiontor auf und verwendeten das Inventar eines Imbissstandes als Wurfgeschosse gegen die Polizeikräfte, wobei mehrere Personen verletzt wurden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro, zudem ein Fehlbetrag in der Bargeldkasse", heißt es auf der DFB-Website weiter. SGD-Geschäftsführer Jürgen Wehlend hatte sich im Anschluss schon deutlich von den Vorkommnissen distanziert, "asoziale Zerstörungswut" angeprangert und das Verhalten der betreffenden Anhänger verurteilt. Dem Urteil hat der Verein nun zugestimmt.

Waldhof Mannheim wird für Pokal-Vorkommnisse belangt

17.235 Euro muss derweil Waldhof Mannheim bezahlen. Vor Beginn des DFB-Pokalspiels gegen den 1. FC Nürnberg (0:1) im Oktober "zündeten Mannheimer Anhänger unter einem Banner einen Knallkörper, mindestens zehn Blinker und zwei Rauchtöpfe", begründet der DFB die Geldstrafe. "Zudem wurden während der Partie im Mannheimer Zuschauerbereich 35 Bengalische Fackeln abgebrannt. Das Abbrennen von fünf Bengalischen Fackeln in der 48. Minute führte in Verbindung mit dem parallelen Entzünden pyrotechnischer Gegenstände durch Nürnberger Zuschauer zu einer starken Rauchentwicklung und einer Spielunterbrechung von eineinhalb Minuten." Auch der SV Waldhof hat dem Urteil zugestimmt.