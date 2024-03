Geldstrafen für die Raufbolde Bergmann und Gawanke

Nach dem nervenaufreibenden Play-off-Krimi im Viertelfinale der DEL zwischen Adler Mannheim und den Eisbären Berlin (2:4) wurden Lean Bergmann und Leon Gawanke nach ihrer Schlägerei von der DEL bestraft.

Bergmann hatte nach seinem Tor zur 3:2-Führung, die Berliner erzielten drei Treffer binnen 102 Sekunden, ausgiebig vor dem Anhang seines Ex-Klubs gefeiert. Das wiederum missfiel Leon Gawanke ("Wenn man hier so unsere Fans verhöhnt, dann sollte man eine Reaktion erwarten"), weshalb er Bergmann in eine Rauferei verwickelte. In beiden Fällen sieht der Disziplinarausschuss der DEL einen Verstoß gegen Regel 75 (unsportliches Verhalten) und sanktionierte beide Spieler mit Geldstrafen. Über die Höhe der Strafe machte die DEL keine Angaben.

Bergmanns Jubelpose schlug auch die Tage danach hohe Wellen. Die Eisbären reagierten auf den Vorfall, indem sie in ihrem Shop Fan-Trikots von Bergmann, der nach der Auseinandersetzung mit Gawanke nicht mehr weiterspielen durfte, mit 20 Prozent Rabatt anboten. Zudem ist ab sofort ein Puck mit Bergmann in Jubelpose erhältlich. Die Adler bieten ihren Fans dagegen an, ihre früher gekauften Bergmann-Trikots zurückzugeben.

Genug Stoff also für ein rasantes drittes Spiel am Freitagabend (19.30 Uhr) in Berlin. Nach jeweils einem Auswärtssieg steht es in der Serie 1:1.

Auch Eisenschmid muss zahlen

Auch Markus Eisenschmid vom Titelverteidiger Red Bull München muss wegen unsportlichen Verhaltens zahlen. Der Stürmer nahm beim 7:3 am vergangenen Dienstag gegen die Grizzlys Wolfsburg bei einem Gerangel einem Gegenspieler den Schläger ab und gab ihn nicht mehr heraus. Auch hier sah der Disziplinarausschuss der DEL einen Verstoß gegen Regel 75. Die Münchner treten mit einem 2:0-Serien-Vorsprung ebenfalls am Freitagabend bei den Grizzlys an.