Geldstrafe und Sperre auf Bewährung: UEFA bestraft Bellingham

Jude Bellingham steht der englischen Nationalmannschaft im EM-Viertelfinale zur Verfügung. Die UEFA ahndete seine obszöne Jubel-Geste gegen die Slowakei zwar, aber nicht mit einer sofortigen Sperre.

Im EM-Achtelfinale hielt Jude Bellingham die englische Nationalmannschaft im Turnier, im Viertelfinale bekommt er erneut die Chance dazu. Die UEFA sah davon ab, die obszöne Geste, zu der sich Bellingham am Sonntag gegen die Slowakei hatte hinreißen lassen, mit einer Sperre zu bestrafen. Stattdessen verurteilte der Verband den 21 Jahre alten Mittelfeldspieler wegen eines "Verstoßes gegen die Grundregeln des guten Benehmens" zu einer Geldstrafe über 30.000 Euro und zu einer Sperre von einem Spiel, die aber für ein Jahr zur Bewährung ausgesetzt wurde.

Bellingham hatte beim Achtelfinale in Gelsenkirchen mit einem furiosen Fallrückzieher in der Nachspielzeit zum 1:1 getroffen und die Verlängerung erzwungen. Auf dem Weg zurück zum Mittelkreis hatte der Real-Madrid-Profi einen Griff in den Schritt angedeutet. Dem Vorwurf, damit die slowakische Bank gemeint zu haben, hatte er auf seinem X-Kanal widersprochen. Es habe sich vielmehr um einen "Insider-Witz in Richtung ein paar enger Freunde" gehandelt, erklärte er untermalt von einem Gähn-Emoji: "Nichts als Respekt für die Leistung der slowakischen Mannschaft heute."

Die Ethik- und Disziplinarkommission der UEFA leitete am Montag dennoch Ermittlungen ein, womit Bellingham zunächst auch eine sofortige Sperre drohte. Weil diese ausblieb, steht der Schlüsselspieler Nationaltrainer Gareth Southgate am Samstag (18 Uhr, LIVE! bei kicker) in Düsseldorf zur Verfügung.

Bellingham schoss die Hälfte der Tore Englands

Bellingham begann nicht nur in allen vier englischen EM-Spielen, sondern erzielte auch zwei der vier Turniertreffer der Three Lions. Zwar wusste er nach einer ebenso kraftraubenden wie erfolgreichen Saison bei Real sonst in Deutschland nur bedingt zu überzeugen (kicker-Notenschnitt 3,5). Doch Harry Kane, der gegen die Slowakei zum 2:1 nach Verlängerung getroffen hatte, erklärte am Sonntag nicht zu Unrecht: "In den wichtigen Momenten, wenn wir ihn brauchen, ist er da."