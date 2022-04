Geldstrafe für Haie-Coach Krupp

Wegen Kritik an der Schiedsrichter-Leistung muss Eishockey-Trainer Uwe Krupp von den Kölner Haien eine Geldstrafe zahlen.

Nach dem zweiten Play-off-Viertelfinale gegen die Eisbären Berlin (1:5) sei ein Verfahren wegen unsportlichen Verhaltens des Coaches eingeleitet worden, teilte die DEL am Donnerstag mit. Die Höhe der Strafe nannte die DEL nicht.

Die Haie hatten am Dienstag mit 1:5 gegen den Titelverteidiger verloren. Damit waren die Kölner vor der dritten Partie in Berlin am Donnerstagabend in der Serie im Modus "Best of Five" mit 0:2 in Rückstand geraten.