Geldsorgen: Aufsteiger in Spanien bangt um Erstliga-Lizenz

Der spanische Handballverein Asociación Deportiva Ciudad de Guadalajara befürchtet aufgrund seiner heiklen finanziellen Situation, dass er nach dem Aufstieg aus der zweiten spanischen Liga auf einen Einsatz in der höchsten Spielklasse verzichten muss.

BM Guadalajara, Meister der División de Honor Plata, hat vorzeitig den direkten Aufstieg in die Liga Asobal geschafft. Schon Wochen vorher bemühte sich der Vorstand des Vereins aus Alcarria, die notwendigen Sponsoren und Kooperationen zu finden, um die Teilnahme am spanischen Oberhaus noch vor dem 14. Juni zu sichern.

Die verschiedenen Ausgaben und wirtschaftlichen Anforderungen, die notwendig sind, um an der Liga Asobal teilnehmen zu können, wie beispielsweise die Eintrittsgebühr, die Teilnahmegebühr, die Garantien und die Fixkosten des Wettbewerbs scheinen eine Belastung für die kürzlich aufgestiegene Mannschaft zu sein, wie die spanische Sportzeitung Marca berichtet.

"Zum jetzigen Zeitpunkt sieht es der Verein als sehr kompliziert an, die wirtschaftlichen Ziele für die Teilnahme am Asobal zu erreichen. Es wurden zwar Fortschritte erzielt und Gespräche geführt, sowohl mit Institutionen als auch mit wichtigen Unternehmen, aber es wurden noch nicht alle notwendigen Vereinbarungen getroffen", heißt es in einer Erklärung des Vereins, in der zusätzlich in einem öffentlichen Appell auf die heikle wirtschaftliche Lage hingewiesen wird. Schon am 02. Mai warnte der Klub, dass er "zu seinem Bedauern" gezwungen sein wird, aus der Liga Asobal auszutreten, "wenn er die notwendigen Mittel nicht bis zum 14. Juni bis 14 Uhr erreicht".

"Der Verein wird die Arbeit und die ständige Anstrengung, die er seit mehr als 17 Jahren leistet, nicht über Bord werfen und auch nicht das gesamte Projekt gefährden, denn BM Guadalajara ist nicht nur das erste Team, es sind unsere mehr als 500 Spieler und ihre Familien, die jedes Wochenende Handball spielen, sowie alle unsere Partner und Sponsoren", fährt der Verein in dem Appell fort. Aus all diesen Gründen bittet BM Guadalajara "um die dringende Unterstützung und Zusammenarbeit aller Stände, Sponsoren und potentiellen Unternehmen, die sich an diesem Projekt beteiligen wollen, das von allen und für alle ist".