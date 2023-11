Geldsegen für Benfica: PSG verpflichtet Goncalo Ramos fest

Goncalo Ramos kam im Sommer auf Leihbasis zu Paris St. Germain, nun gab PSG bekannt, dass man den Portugiesen fest verpflichtet habe - und Benfica kann sich auf viele Millionen Euro freuen.

Bei der WM in Katar ging der Stern von Goncalo Ramos endgültig auf, genauer gesagt beim 6:1 der Portugiesen über die Schweiz, als ihm ein Dreierpack gelang. Ob das der Zeitpunkt war, als in Paris die Entscheidung reifte, den Stürmer in die französische Hauptstadt zu lotsen, ist nicht bekannt. Fakt ist aber: Goncalo Ramos wechselte im Sommer von Benfica Lissabon, wo er zwischen 2019 und 2023 auf 38 Tore in 91 Spielen kam, zu PSG - zunächst nur auf Leihbasis.

In Paris spielte er sich unter Trainer Luis Enrique in der ersten Elf fest, erzielte in der Ligue 1 zwei Tore in elf Spielen für Paris und stand auch in den vier Champions-League-Partien für PSG auf dem Feld. Der 22-Jährige machte 15 von 16 möglichen Pflichtspielen und überzeugte die Kluboberen, sodass diese Ramos nun fest verpflichteten.

Wie PSG am Mittwochabend bekannt gab, unterschrieb der portugiesische Nationalstürmer (10 Länderspiele, 7 Tore) einen Vertrag bis 2028. Über die Höhe der Ablöse machte der Tabellenführer der Ligue 1 keine Angaben, jedoch soll Benfica Medienberichten zufolge 65 Millionen Euro plus weitere 15 Millionen Euro als Bonuszahlungen erhalten.

Während es in der Liga für Ramos und Kollegen gut läuft, sieht es in der Champions League nicht ganz so rosig aus. Nach vier Spielen belegen die Pariser mit sechs Punkten auf der Habenseite in Gruppe F Platz zwei - hinter Spitzenreiter Borussia Dortmund (7) und vor der AC Mailand (5) und Newcastle United (4).