Geldregen für Schalke: Leipzig verpflichtet Ouedraogo

Assan Ouedraogo verlässt Schalke nach zehn Jahren, bleibt aber in Deutschland: RB Leipzig greift für den umworbenen 18-Jährigen tief in die Tasche.

Lange stand ein Wechsel zum FC Bayern im Raum, stattdessen wechselt Assan Ouedraogo nun zu RB Leipzig. Die Sachsen nutzen eine Ausstiegsklausel im noch bis 2027 gültigen Vertrag und eisen den 18 Jahre jungen und 1,91 Meter großen Offensiv-Allrounder für rund zehn Millionen Euro plus Boni vom FC Schalke 04 los. Dort hatte Ouedraogo, der gebürtig aus Mülheim an der Ruhr stammt, seit 2014 gespielt - da war er acht Jahre jung. Nun unterschrieb er für fünf Jahre bei RB.

"Mit der Verpflichtung von Assan Ouedraogo konnten wir ein absolutes Ausnahmetalent zu RB Leipzig holen", ist sich Sportdirektor Rouven Schröder sicher. "Assan hat sich - trotz mehrerer Angebote anderer Spitzenklubs aus der Bundesliga und in Europa - für uns und unseren Weg entschieden." Man sei "schon lange" im Austausch mit Assan gewesen. "Er passt mit seinen Fähigkeiten perfekt zu unserem Spielstil und kann im Mittelfeld auf jeder Position zum Einsatz kommen. Assan ist spielintelligent, athletisch und technisch hervorragend ausgebildet. Zudem bringt er mit seiner Dynamik vor allem auch viel Zug nach vorn mit, sodass er immer wieder torgefährliche Situationen einleitet oder selbst zum Torabschluss kommt."

"Wir werden ihm die nötige Zeit geben"

Davon, dass Ouedraogo noch einmal verliehen werden könnte, ist in der Leipziger Pressemitteilung keine Rede. "Natürlich ist er noch sehr jung, konnte aber bereits Erfahrung in der 2. Bundesliga sowie in über 20 U-Länderspielen auf internationaler Ebene sammeln. Wir werden ihm die nötige Zeit geben, sich einzufinden und zu reifen, können uns aber schon jetzt auf einen großartigen jungen Kicker mit viel Potential freuen", erklärte Schröder lediglich.

Nach jüngsten Aussagen seines Vaters hatte Ouedraogo schon lange auch einen unterschriftsreifen Vertrag des FC Bayern vorliegen, der sich aus dem Poker aber wieder zurückzog. Auch in der Premier League soll Ouedraogo, der 2023 in der U-17-Kategorie die Fritz-Walter-Medaille in Bronze gewann, umworben worden sein. Die Schalker wollen einen kleinen Teil der Ablösesumme in den Neuaufbau nach einer missratenen Zweitliga-Saison stecken.

"Wir konnten frühzeitig absehen, dass Assan angesichts seiner Qualitäten und Vertragssituation das Interesse anderer Vereine auf sich ziehen wird. Darauf haben wir uns in den Transferplanungen vorbereitet", erklärte S04-Sportdirektor Marc Wilmots. "Er ist auf Schalke immer herzlich willkommen."

2023/24 hatte Ouedraogo trotz mehrerer Verletzungspausen - unter anderem nach einem Syndesmoseriss im Herbst - 17 Zweitliga-Partien bestritten (kicker-Notenschnitt 3,0) und dabei vier Scorerpunkte gesammelt (drei Tore, ein Assist). Gleich bei seinem Debüt am ersten Spieltag, als S04 den Hamburger SV mit 5:3 bezwang, hatte der deutsche U-17-Welt- und Europameister begonnen und getroffen.

"Die RB-Verantwortlichen haben mir die beste Perspektive aufgezeigt"

"Ich bin sehr glücklich, ab Juli Teil von RB Leipzig zu sein. Es ist natürlich ein großer Schritt für mich, aber ich bin bereit für diese neue Herausforderung und freue mich auf alles, was mich in Leipzig erwartet", wird Ouedraogo von RB zitiert. "Es waren zehn großartige Jahre beim FC Schalke 04. Alles, was ich bisher im Fußball gelernt habe, habe ich auf Schalke gelernt und ich bin sehr dankbar für diese Zeit. Jetzt traue ich mir zu, die nächste spannende Herausforderung anzunehmen - und die Verantwortlichen von RB Leipzig haben mir in vielen guten Gesprächen die beste Perspektive aufgezeigt."