Geldregen für Liverpool: FSG verkauft Minderheitsanteile

Nach monatelanger Suche haben die Eigner des FC Liverpool einen Partner gefunden, um Geld zu erlösen. Über die Verwendung machen sie kein Geheimnis.

Unter dem von Jürgen Klopp kreierten Label "Liverpool 2.0" scheinen die Reds gerade nachhaltig in die Erfolgsspur zurückzufinden. Und auch an der Klubspitze scheint nun vorerst Ruhe einzukehren. Nachdem die Fenway Sports Group (FSG), die den FC Liverpool 2010 kaufte, im November mit ihrer Ankündigung, sich nach neuen Anteilseignern umzusehen, diverse Spekulationen ausgelöst hatte, ist dieser Prozess seit Donnerstag erfolgreich abgeschlossen.

Wie der Klub offiziell mitteilte, hat die FSG einige ihrer Klubanteile an Dynasty Equity verkauft, einer Investmentfirma aus New York mit dem Fokus auf den Sportmarkt. Medienberichten zufolge kann Liverpool mit 100 bis 200 Millionen US-Dollar (ca. 95 bis 189 Millionen Euro) rechnen. In Klopps Mannschaft wird dieses Geld aber kaum fließen.

"Unser langfristiges Engagement für Liverpool bleibt so stark wie eh und je"

"Die Minderheitsbeteiligung wird in erster Linie zur Tilgung von Bankschulden verwendet", erklärte der Klub und verweist auf die finanziellen Folgen der Corona-Pandemie, den noch laufenden Ausbau des Stadions an der Anfield Road, die Investitionen ins Trainingszentrum, den Rückkauf des Trainingsgeländes in Melwood für die Frauen-Teams sowie die mehr als 150 Millionen Euro umfassenden Ausgaben auf dem Sommertransfermarkt.

"Unser langfristiges Engagement für Liverpool bleibt so stark wie eh und je", versichert FSG-Präsident Mike Gordon. "Wir haben immer gesagt, dass, wenn es einen Investitionspartner gibt, der für Liverpool geeignet ist, wir die Gelegenheit ergreifen würden, um die langfristige finanzielle Stabilität und das zukünftige Wachstum des Klubs zu sichern." Mit Dynasty Equity werde man die "finanzielle Position des Klubs weiter stärken".

Dazu soll auch die Arbeit auf dem Platz wieder verstärkt beitragen. Nach dem Verpassen der Champions-League-Ränge in der vergangenen Saison will Liverpool mindestens zurück in die Königsklasse. Mit 16 Punkten und Platz zwei nach sechs Spieltagen ist der Klopp-Elf der Start bestens gelungen.