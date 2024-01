Geldkoffer, "saumäßiger Verlierer" und Sepp Herberger.

Entspannte Stars und spannende Geschichten. Unsere GEWINNER hatten viele außergewöhnliche Begegnungen mit Lothar Matthäus, Matthias Sammer, Wolfgang Overath & Co.

"Triff Deinen Helden!" 2019 wurde die Idee geboren. Um die vielseitig einsetzbare Aral-Supercard zu bewerben, ging der Konzern Partnerschaften mit verschiedenen Bundesligaklubs ein. Gemeinsam mit dem kicker wurde die Aktion "Triff Deinen Helden" entwickelt. Das Konzept: Jeweils elf Fans der beteiligten Vereine sollten die Möglichkeit bekommen, einen herausragenden Spieler oder Trainer ihres Klubs persönlich kennenzulernen. In einer lockeren Gesprächsrunde, moderiert von einem kicker-Redakteur. Das Ergebnis: 34 außergewöhnliche Events, begeisterte Gewinner und authentische Helden.

In der ersten Runde hießen die Stars unter anderem Stefan Beinlich, Hermann Gerland, Jürgen Kohler, Felix Magath, Sepp Maier, Hans Meyer, Dieter Müller, Toni Schumacher und Roman Weidenfeller. Die zweite Saison musste pandemiebedingt bis September 2021 verlängert werden. Hier lassen wir diese 15 Treffen nochmals Revue passieren.

In der Münchner Allianz-Arena verriet Lothar Matthäus ein Angebot von Juventus Turin, "das 20-mal so hoch war wie mein Gehalt in Gladbach". Auch Diego Maradonas SSC Neapel buhlte um ihn, "die hatten sogar einen Geldkoffer dabei und boten eine siebenstellige D-Mark-Summe für meine Unterschrift". Stefan Effenberg erzählte von stundenlangem "Kicken gegen die Turnhallenwand" als Youngster, "manche dachten sicher, der ist gestört …, aber ein paar Jahre später sahen sie mich dann wieder - im Fernsehen". Ottmar Hitzfeld berichtete, auf welch kuriose Art und Weise er als junger Spieler zum FC Basel kam: "Ich fand die Nummer von Trainer Helmut Benthaus im Telefonbuch, rief ihn einfach an und durfte zum Probetraining kommen."

Im Dortmunder Signal-Iduna-Park gestand Matthias Sammer: "Ich bin ein saumäßig schlechter Verlierer." Steffen Freund schwärmte vom Fan-Gesang: "Wenn die 'Ein Freund, ein guter Freund' anstimmten, war ich richtig angefixt." Lars Ricken zeigte sich von der Schnelligkeit der heutigen Profis beeindruckt: "Manchmal glaube ich kaum, dass ich da auch mal mitgespielt habe."

Im Schalke-Museum gab Olaf Thon sogar eine Gesangseinlage und schmetterte das Lied "Keiner wird es wagen, Schalke je zu schlagen." Der einstige knallharte Verteidiger Huub Stevens befürchtete: "Wenn ich heute spielen würde, bekäme ich zehn Rote Karten pro Saison." Gerald Asamoah stellte fest: "Die Fans sind nicht dumm. Die wissen, wer es ehrlich meint."

Im Kölner Rhein-Energie-Stadion erinnerte Toni Polster an seine drei Treffer beim 3:0 Österreichs in der WM-Qualifikation 1989 gegen die DDR: "Ich habe damals die DDR sportlich beendet." Wolfgang Overath erzählte von seinem ersten Länderspiel: "Bundestrainer Sepp Herberger kam vor dem Spiel auf mein Zimmer und sah, dass es nicht aufgeräumt war. Er schaute mich an und sagte: ‚In zehn Minuten bin ich wieder da. Wenn dann nicht aufgeräumt ist, kannst du direkt nach Hause fahren!" Er machte dann noch 81 Länderspiele. Christoph Daum appellierte an einst ruhmreiche Klubs: "Tradition darf kein Ruhekissen sein, es muss ein Sprungbrett sein."

In Hamburger Volksparkstadion plauderte Jimmy Hartwig über eine Angeltour mit Horst Hrubesch: "Der Wahnsinnige klingelte nachts um drei Uhr und meinte, dass die Fische um vier beißen …!" Besagter Horst Hrubesch berichtete, dass er "bis zum 24. Lebensjahr Fußball in der Landesliga und Handball in der 3. Liga" gespielt hat. Thomas von Heesen wurde gefragt, ob der HSV wieder mal einen Titel holt. Seine Antwort: "Zweitliga-Meister wäre nicht schlecht."

