Geldgeber retten Osnabrücks "Bremer Brücke"

Der Name des Stadions in Osnabrück sollte vermarktet werden, doch der Drittligist wird weiterhin an der "Bremer Brücke" spielen. Möglich macht das ein Zusammenschluss regionaler Geldgeber.

Kann so hängen bleiben: Das Stadion in Osnabrück heißt weiterhin "Bremer Brücke". IMAGO/osnapix