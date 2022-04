Gelbsperren, Corona, Verletzungen: Enorme Personalnot in Hoffenheim

Neben drei gelbgesperrten Stützen fehlen Trainer Sebastian Hoeneß im wichtigen Duell mit Leipzig zahlreiche weitere Spieler im Rennen um die Europapokalplätze.

Ausgerechnet in der entscheidenden Saisonphase kommt es erneut knüppeldick für die TSG. Nachdem die Hoffenheimer durch durchaus vermeidbare Niederlagen bei Hertha BSC (0:3) und gegen Bochum (1:2) ihre bis dahin vielversprechende Ausgangsposition in der Bundesliga-Tabelle mehr aus eigenem Verschulden und Defiziten stark verschlechtert haben, reduzieren nun andere Faktoren die Möglichkeiten der Kraichgauer enorm.

Ohnehin war das personelle Aufgebot durch die Gelbsperren von David Raum, Kevin Akpoguma und Kevin Vogt schon eingeschränkt, nun musste Sebastian Hoeneß zahlreiche weitere Ausfälle bekanntgeben. "Mein Zettel ist voll, ich habe es mir aufschreiben müssen, um mir alles merken zu können", versicherte der TSG-Trainer. Die Schulterverletzung von Marco John war bereits bekanntgeworden, das Eigengewächs wurde am Donnerstag operiert, sein Verletzungspech nennt Hoeneß "brutal, er wird erneut einige Monate fehlen". Zudem musste der 39-Jährige, der bereits in der Vorsaison immer wieder mit argen personellen Rückschlägen zu kämpfen hatte, die nächsten Corona-Infektionen vermelden. Auch Sebastian Rudy und Dennis Geiger haben sich infiziert und fallen zumindest am Sonntag sicher aus.

Zwei andere hatten ihre COVID-19-Infektionen schon hinter sich, zogen sich nun aber andere Blessuren zu. Benjamin Hübner, der schon gegen Bochum hatte passen müssen, wird weiter von Rückenproblemen geplagt und kann nicht spielen. Obendrein hat sich im Training auch Florian Grillitsch "eine leichte Muskelverletzung geholt und fällt aus, möglicherweise auch die Woche drauf gegen Fürth", so Hoeneß, dem damit nach Vogt auch der zweite zentrale Spieleröffner wegbricht. Die durchaus vermeidbaren Gelbsperren von Raum und Vogt werden unter den neuen Voraussetzungen nachträglich noch ärgerlicher.

Kaderabek und Posch erweitern die Alternativen in der Defensive

Immerhin erweitern die zuvor ebenfalls coronakranken Pavel Kaderabek und auch Stefan Posch wieder die Alternativen in der Defensive, der Tscheche hatte aber gegen Bochum noch konditionelle Probleme und musste schon zur Pause raus. Auch Posch scheint nun gleich im ersten Spiel nach der Zwangspause von Beginn an gefordert zu sein angesichts der vielen Ausfälle gerade in der Defensive. Auch Robert Skov dürfte erstmals seit November wieder im Aufgebot auftauchen, nachdem er unter der Woche als Test eine gute Halbzeit inklusive einem Treffer in der U23 absolviert hatte, "er ist aber noch nicht in der Lage, von Beginn an zu spielen", schränkt Hoeneß ein.

"Das wird eine Puzzelei", ahnt der Trainer vor der Herausforderung, eine schlagkräftige Aufstellung zu formieren, "wir werden antreten, das kann ich versprechen. Mit zehn Feldspielern und einem Torhüter, und ich hoffe auch mit einigen Einwechselspielern, am besten fünf. Lassen Sie sich überraschen." Für Überraschungen in jedwede Richtung ist die TSG selbst in Bestbesetzung jederzeit gut und bekannt, warum also nicht auch in der Not? "Ich gehe immer positiv an die Dinge ran und sehe immer eher die Chancen als die Risiken", erklärt Hoeneß, "wir werden uns kurz schütteln und mit einem recht kleinen Trupp nach Leipzig reisen." Dort wartet nicht nur ein direkten Konkurrent im Rennen und die internationalen Plätze, sondern auch die aktuell beste Rückrundenmannschaft.