Fußballspieler fürchten Gelbe und Rote Karten. Aber was ist überhaupt eine "Gelbe Karte?", wann müssen Spieler mit einer Verwarnung rechnen und welche Konsequenzen folgen auf eine Gelbe Karte?

Sieht die Gelbe Karte: Janik Haberer. City-Press via Getty Images

Was ist die "Gelbe Karte"?

Die Gelbe Karte wird beim Fußball durch den Schiedsrichter als Verwarnung nach einem Regelverstoß oder bei unsportlichem Verhalten gezeigt. Kommt es zu groben Verstößen, kann es ausnahmsweise auch direkt eine Rote Karte und einen damit einhergehenden Platzverweis geben.

Die Gelbe Karte ist somit eine Verwarnung und soll den Spieler dazu bringen, vorsichtiger zu agieren. Neben Hand- und Foulspiel kann auch Unsportlichkeit eine Gelbe Karte mit sich ziehen. Wer sich beispielsweise mit der Kritik an den Schiedsrichter nicht zurückhalten kann oder eine Schwalbe im Strafraum zeigt, riskiert ebenfalls eine Gelbe Karte.

Wann wird die Gelb-Rote Karte gezeigt?

Wenn der Regelverstoß eines Spielers zum zweiten Mal getrennt voneinander mit einer Gelben Karte geahndet werden muss, folgt ein Platzverweis mit der Gelb-Roten Karte. Eine Gelb-Rote-Karte ist somit nichts anders als zwei Gelbe Karten.

Wann geht es nach einer Gelben (oder Gelb-Roten) Karte weiter?

Nach einer Gelben Karte darf das Spiel erst dann fortgesetzt werden, wenn der Schiedsrichter dieses freigibt. Die Freigabe erfolgt mit einem Pfiff.

Was ist eine Gelbsperre?

Wenn ein Spieler mehrere Gelbe Karten innerhalb eines Wettbewerbs sammelt, kann dies eine sogenannte "Gelbsperre" bedeuten. Die Verwarnungen müssen dabei nicht in direkt aufeinanderfolgenden Spielen erfolgen. Infolgedessen wird der Spieler für eine gewisse Anzahl von Spielen gesperrt (in der Regel ist dies ein Spiel). In der Bundesliga müssen Spieler bei fünf Gelben Karten beispielsweise für eine Partie aussetzen.