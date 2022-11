Gelb für Keyhanfar - Svensson: "So regeln sie das im Moment"

Die Trainer von Mainz 05 und die Schiedsrichter des DFB liegen immer mal wieder im Clinch. Am 13. Spieltag sah Svensson-Assistent Babak Keyhanfar erneut Gelb. Er befindet sich in guter Gesellschaft.

"Wenn es damals schon Gelbe Karten gegeben hätte, dann hätte Thomas Tuchel einige gesammelt", erklärt 05-Sportvorstand Christian Heidel immer mal wieder. Und auch Jürgen Klopp war kein Kind von Traurigkeit. Vom DFB-Sportgericht wurde er achtmal zu Geldstrafen verknackt und zahlte insgesamt rund 50.000 Euro. In England musste er inzwischen in der Summe sogar noch mehr blechen.

So gesehen ist die Einführung der Gelben Karten in der Bundesliga im Jahr 2019 für die aktuellen 05-Trainer fast ein Segen, zumindest was die eigenen Finanzen betrifft. Co-Trainer Keyhanfar sah gegen den VfL Wolfsburg zum ersten Mal in dieser Saison Gelb, insgesamt ist es seine dritte Karte, womit er unter den Assistenztrainern in der Bundesliga häufig sanktioniert wird. Cheftrainer Bo Svensson kommt 2022/23 ebenfalls nur auf eine Verwarnung, was nach sieben Gelben Karten in der Vorsaison und zwei in seiner Debütspielzeit ein deutlicher Fortschritt ist.

"Der vierte Schiri steht 88 Minuten einen Meter neben mir, das ist ein bisschen auffällig. So regeln sie das im Moment", kritisierte Svensson am Wochenende. Während der Däne extrem ruhig blieb, bemängelten die Unparteiischen das Verhalten von Co-Trainer Keyhanfar. Schiedsrichter Daniel Siebert zeigte ihm in der 81. Minute die Gelbe Karte wohl auf Geheiß des vierten Offiziellen Michael Bacher.

kicker Wochenendrückblick vom 6.11.2022 Bayern München übernimmt Bundesliga-Tabellenspitze, Römer Stadtderby geht an Lazio kicker Wochenendrückblick vom 30.10.2022 30.10.2022 kicker Wochenendrückblick vom 24.10.2022 24.10.2022 kicker Wochenendrückblick vom 16.10.2022 16.10.2022 kicker Wochenendrückblick vom 9.10.2022 09.10.2022 Spotify Deezer Apple Podcasts TuneIn weitere Podcasts

Die Emotionalität auf der Trainerbank findet Heidel keineswegs negativ: „Bo hat mit seinem Trainerteam wieder etwas geschaffen hier in Mainz, deshalb ein Riesenkompliment an Bo. Mit ihm haben wir wieder ein Gesicht dieses Vereins. Bo ist ein Typ Mainz 05, ein Trainer zum Anfassen, einer, mit dem man etwas anfangen kann. Und wenn er dafür halt mal acht Gelbe Karten bekommt, dann bekommt er acht Gelbe Karten."

In der Fairplaytabelle weist Mainz 05 den Höchstwert auf

In der Fairplaytabelle der Trainerteams seit Einführung der Karten 2019 weist Mainz 05 allerdings die Höchstpunktzahl auf. Zählt man die Gelb-Rote Karte gegen Sandro Schwarz im ersten Jahr dazu, kommt der FSV auf 16 Zähler (13-mal Gelb, einmal Gelb-Rot). Gefolgt von Hertha, wo sich 14 Punkte auf sieben Personen verteilen (Covic, Labbadia, Neuendorf, Dardai, Fotheringham, Schwarz, Bulut). Mit einigem Abstand folgen der VfB Stuttgart (9/Matarazzo), Köln (8/Gisdol, Funkel, Baumgart, McKenna) und Leipzig (7/Nagelsmann, Marsch, Tedesco). Die unauffälligsten Trainerbänke gibt es in Bielefeld (1/Kramer), Hoffenheim (1/Scholtysik) und bei Union (1/Hoffmann).