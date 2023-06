Gekommen, um zu bleiben: Lohne entwickelt sich für die Regionalliga weiter

Nach einer erfolgreichen ersten Spielzeit in der Regionalliga Nord steht die Kaderplanung bei Blau-Weiß Lohne weitgehend, nun geht man auch personell und infrastrukturell den nächsten Schritt. Luftschlösser aber planen die Niedersachsen nicht.

Wirft man einen nüchternen Blick auf die Zahlen, kann man im Falle von BW Lohne nur von einer gelungenen Premierensaison sprechen. Platz neun in der Abschlusstabelle und Platz zwei in der Zuschauertabelle bilden eine schöne Kombination.

BWL ist sportlich in der Regionalliga Nord angekommen und kann dabei auf ein treues Publikum zählen. Im Schnitt kamen 1026 Besucher zu jedem der 18 Heimspiele im Heinz-Dettmer-Stadion - nur der Meister VfB Lübeck (3674) schwebte da in anderen Sphären. Die Lohner, die als Fußball-Flaggschiff im Oldenburger Münsterland in der Serie 2022/23 viele Zuschauer aus der Umgebung anlockten, richten mit dem Vorbereitungsstart am Samstag erneut den Fokus auf den Klassenerhalt.

Im Kader gab es im Sommer wieder ein paar Veränderungen. Zuletzt musste Lohne die Abgänge von Leistungsträger Drilon Demaj (VfB Oldenburg) und von Niklas Oswald (SC Spelle-Venhaus) verkraften. Auch Gianluca Przondziono wird den Verein verlassen, das Ziel ist noch unbekannt. Zuvor war bereits mit Lennard Prüne, Gerrit Menkhaus (beide SV Bevern), Phil Sarrasch (VfB Oldenburg) und Leandro Ricker Rasteiro (SC Peckeloh) ein Quartett verabschiedet worden. Demgegenüber stehen derzeit fünf Neuzugänge. Nach den Verpflichtungen von Patrick Siemer (SC Spelle-Venhaus), Nico Thoben (SV Bevern), Theo Janotta (VfL Oldenburg) und Gerrit Frohn (JFV Nordwest) wurde zuletzt auch noch Elias Beck (Germania Egestorf-Langreder) verpflichtet.

Der Sportliche Leiter Luca Scheibel zeigte sich mit dem Stand der Kaderplanungen "sehr zufrieden. Wir haben jetzt 18 Feldspieler und drei Torhüter im Kader. Natürlich schauen wir weiter, was noch möglich ist." Man sei grundsätzlich bestrebt, möglichst alle Positionen doppelt zu besetzen.

Keine Luftschlösser

Die geballte Regionalliga-Erfahrung ist bei den Lohnern mit Ausnahme von Kapitän Thorsten Tönnies (270 Einsätze) nicht vorhanden, auch von den ausnahmslos jungen Neulingen hat noch niemand viertklassig gespielt. Aus diesem Grund möchte sich Trainer Uwe Möhrle - der Ex-Profi steht seit Anfang Januar in Lohne in der Verantwortung - mit seinem Team weiter etablieren. Luftschlösser baut nach dem Erreichen von Platz neun niemand.

Parallel zu den sportlichen Planungen entwickelt sich der Verein auch infrastrukturell weiter. Fabian Lang tritt zum 1. August die neu geschaffene hauptamtliche Position als "Geschäftsführer Fußball" für die gesamte Abteilung an. Er war in der entscheidenden Saisonphase Co-Trainer von Möhrle und wird nun auf dieser Position von Majid Cirousse ersetzt, der wie Möhrle zuvor in der Jugend vom VfL Osnabrück arbeitete.

Lang, zugleich Leiter des Nachwuchsleistungsbereiches, soll sich um organisatorische und finanzielle Angelegenheiten kümmern. Hier gibt es einiges zu tun, zumal BWL einen schrittweisen Umbau des Stadions vollzieht. Die Trainingsplätze werden erneuert - und am Hauptplatz soll ein Verkaufsstand für den Gästebereich entstehen. Dieser Bereich kam im letzten Sommer neu dazu, er ist Vorschrift in der Regionalliga. Und da will Lohne schließlich bleiben