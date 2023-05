Geknickter Middendorp kündigt Verbleib in Meppen an: "Werde die Seitenlinie nicht verlassen"

Meppen hat in nur 23 Minuten ein Fußball-Feuerwerk abgebrannt - wenn auch ohne Happy End für den sportlich abgestiegenen SVM. Trainer Ernst Middendorp plant derweil die Zukunft.

Der SV Meppen holte in den vergangenen fünf Partien 13 Zähler - für die auf Platz 17 stehenden Emsländer eine irre Serie, zumal es dabei auch gegen die aufstiegsambitionierten Saarbrücker, Osnabrücker und eben am Montagabend Dresdner ging.

Das 4:1 gegen Dynamo war das Ergebnis von rauschhaften 23 Minuten, als die Middendorp-Elf zwischen der 69. und der 92. Minute aus einem 0:1 einen Kantersieg machte. Der erfahrene Coach brachte direkt nach dem Seitenwechsel drei frische Kräfte - und als sich Dresden durch Parks Ampelkarte fahrlässig selbst dezimierte, legten die Meppener los.

Es war eine Show ganz nach dem Geschmack des 64-jährigen Trainers. "Ich bin seit 10. März hier und in dieser Zeit haben wir hier etwas entwickelt", so Middendorp im Gespräch mit "MagentaSport". Dieses Etwas nennt er "nach anfänglichen Schwierigkeiten ein ziemlich homogenes Gebilde". Jetzt sehe man das Endergebnis, das Produkt und "eine Kultur, die wir entwickeln wollen - nämlich jedes Spiel gewinnen zu wollen".

Aktuell tut es weh, mit so einer Mannschaft und so einem Publikum im Rücken abzusteigen. Ernst Middendorp

Gegen Dresden war mit Beginn der zweiten Halbzeit der unbedingte Siegeswille deutlich zu spüren. "Wir haben es im Moment ganz gut hinbekommen, ansonsten kannst du so etwas wie das heute nicht ableisten", sagte Middendorp etwas unterkühlt. Die fehlende Euphorie speiste sich natürlich aus dem sportlich feststehenden Abstieg des SVM. "Aktuell tut es weh, mit so einer Mannschaft und so einem Publikum im Rücken abzusteigen", so Middendorp.

Middendorp kündigt Einigung an und "will schnell zurückkommen"

Um die Schmerzen zu lindern, plant der Coach auch schon seine Zukunft in Meppen, obwohl sein Vertrag nur bis zum Saisonende läuft. "Ob Trainer oder Sportlicher Leiter, das könnt ihr nennen wie ihr wollt. Ich werde die Seitenlinie zu hundert Prozent nicht verlassen", sprach der Coach Klartext nach dem Abpfiff.

Offensichtlich stehen der Klub und Middendorp vor einer Verlängerung des Vertrages. "Danach sieht es nach einer Einigung aus", so Middendorp. Dann könne es laut Middendorp "eine Doppelfunktion geben mit einem guten Technical Team und dann schauen wir nach vorne, und hoffen, dass wir es regeln können, so schnell wie möglich zurückzukommen".

Was Domaschke fehlt: Ein Kopfballtor und ein neuer Vertrag

Möglicherweise steht ihm dann auch weiterhin Erik Domaschke als erfahrener Torhüter zur Verfügung, der gegen Dresden das letzte Tor mit einem weiten Abschlag direkt auflegte. "Ein Assist hat mir noch gefehlt, jetzt brauche ich nur noch ein Kopfballtor", scherzte der 37-Jährige.

Legte das 4:1 direkt auf: Meppens Torwart Erik Domaschke. IMAGO/Werner Scholz

In dieser Saison hat der Routinier 16 Drittliga-Spiele absolviert, in den letzten sechs Partien musste er aber wieder auf der Ersatzbank Platz nehmen. Möglicherweise war das nach sechs Jahren eine Art Abschiedsgeschenk für den gebürtigen Leipziger. "Das wäre jetzt bisschen überinterpretiert", sagt Domaschke. Denn: "Ich habe einen guten Körper und kann noch locker zwei Jahre spielen."

Sein Vertrag in Meppen läuft in wenigen Wochen aus, "aber die Bewerbung geht hiermit raus, ich bin offen für alles und freue mich auf die Gespräche", so Domaschke, der den Plan nach der Karriere auch gleich mitliefert. "Dann geht es in die Trainerausbildung." Nur der Zeitpunkt hierfür ist noch offen.