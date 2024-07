Geknickter Calhanoglu: "Eine Ehre, so weit gekommen zu sein"

Lange Zeit sah es für die Türkei gegen die Niederlande gut aus. Trotz Führung gab die Milli Takim das Spiel aber am Ende binnen sechs Minuten aus der Hand. Entsprechend niedergeschlagen zeigten sich die Beteiligten nach Abpfiff.

Aufopferungsvoll gekämpft, am Ende trotzdem als Verlierer vom Platz gegangen und den ersten Halbfinal-Einzug bei einer EM seit 2008 verpasst. Das bislang auf jeglichen Ebenen äußerst emotionale Turnier aus Sicht der Türkei hat nun ein nicht minder emotionales, wenngleich bitteres Ende gefunden, wie auch die Tränen einiger Spieler nach Abpfiff untermauerten.

Calhanoglu "möchte allen danken, die dazu beigetragen haben"

"Ich möchte allen danken, die dazu beigetragen haben", zeigte sich Kapitän Hakan Calhanoglu dennoch stolz auf das Erreichte, auch wenn "wir alle sehr traurig" sind. "Im Fußball kann man auch verlieren", erkannte er schließlich an, um vor allem noch einen Dank an die Anhänger auszurichten. "Unsere Fans haben uns am Ende des Spiels stehende Ovationen gegeben, das ist ein gutes Zeichen."

Dabei lief das Spiel vom Verlauf her genauso, wie es sich das Team von Vincenzo Montella sicherlich ausgemalt hat. Kompakt gegen den Ball und immer wieder mit Akzenten in der Offensive. So verdiente sich die Türkei einige Eckbälle, wovon einer durch einen Kopfball von Samet Akaydin den Weg in das Tor fand. Mit Führung im Rücken ließ das Team um Calhanoglu gegen die lange Zeit ideenlosen Niederländer kaum etwas zu.

Die Jugend lässt Vieles versprechen

Auf der anderen Seite hatten die beiden Youngster Arda Güler - mit einem direkten Freistoß an den Außenpfosten - und Kenan Yildiz - per Direktabnahme an Bart Verbruggen gescheitert - sogar die Chancen auf das 2:0. Dies fiel nicht, stattdessen ging der Türkei zunehmend die Kraft aus - was Oranje zwischen der 70. und 76. Minute zweimal eiskalt bestrafte. Die Türkei gab sich aber nicht auf, kämpfte stattdessen, jedoch vergebens. "Nach dem zweiten Tor haben wir auf lange Bälle gesetzt. So etwas passiert. Es ist eine Ehre, so weit gekommen zu sein", so Calhanoglu abschließend.

"Wir haben mit türkischer Leidenschaft gespielt", honorierte auch Montella den aufopferungsvollen Kampf seiner Elf. "Meiner Meinung nach wird die Türkei jetzt mit anderen Augen gesehen - mit mehr Respekt".

Damit zusammenhängend steht sicherlich auch, dass die Türkei trotz des bitteren Aus zumindest positiv in die Zukunft blicken kann, denn mit je vier Startelfeinätzen für Arda Güler und Yildiz haben die Türken den Rekord an Teenager-Startelfeinsätzen von Spanien bei der letzten EM geknackt, als Pedri sechsmal in der ersten Elf auflief. Mit erst 19 Jahren ist Arda Güler zudem erst der vierte Teenager, der bei einer einzigen Europameisterschaft mehrere Torvorlagen gab (2). Dies war zuvor nur Lamine Yamal, der mit Spanien noch im Halbfinale steht, Cristiano Ronaldo (2004) und Vincenzo Scifo (1984) gelungen.