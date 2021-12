Beschluss: Ab 28. Dezember kehren deutschlandweit die Geisterspiele zurück

Die Bundesliga wird zum Auftakt ins neue Jahr wieder gänzlich ohne Zuschauer auskommen müssen.

Zur Bekämpfung der Corona-Pandemie dürfen überregionale Großveranstaltungen spätestens ab dem 28. Dezember nur noch ohne Zuschauer stattfinden. Das haben Bund und Länder am Dienstag in ihrer Schaltkonferenz beschlossen. In einer ersten Version des Beschlussentwurfs war noch von Obergrenzen bei Teilnehmern die Rede.

Wie lange diese beim Bund-Länder-Gipfel getroffene Regelung gilt, blieb zunächst offen. Zuletzt durften in Stadien und Hallen einiger Bundesländern zumindest teilweise Zuschauerränge belegt werden.

Die Rückrunde der Bundesliga beginnt am 7. Januar (Bayern gegen Gladbach), die 2. Bundesliga startet parallel zur 3. Liga wieder ab dem 14. Januar durch.

Weitere Informationen folgen in Kürze...