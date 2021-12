Geisterspiele jetzt auch in Bayern beschlossen

Wie erwartet hat das Bundesland Bayern am Freitag beschlossen, dass vorerst keine Zuschauer mehr in die Stadien dürfen.

In Bayern müssen die Fans daheim bleiben. imago images/Lackovic

Nach Sachsen und Baden-Württemberg (Obergrenze bei 750 Fans) wird es auch in den bayerischen Stadien wieder ruhig. Der Landtag hat am Freitag beschlossen, dass aufgrund der zugespitzten pandemischen Lage ab Samstag keine Zuschauer mehr in den Arenen zugelassen sind. Die neuen Beschlüsse betreffen den gesamten "Profisport für überregionale Ligen", wie Ministerpräsident Markus Söder (CSU) auf einer Pressekonferenz verkündete. Bis wann die Regelung gilt, wurde zunächst nicht mitgeteilt.

Der FC Bayern hat in diesem Jahr noch drei Heimspiele ausstehen, das Champions-League-Rückspiel gegen Barcelona sowie die Bundesliga-Partien gegen Mainz und Wolfsburg. Auch andere Profivereine wie der FC Augsburg (am Samstag gegen Bochum) und die SpVgg Greuther Fürth, die Zweitligisten 1. FC Nürnberg, Jahn Regensburg und FC Ingolstadt sowie die Drittligisten Würzburger Kickers, 1860 München und Türkgücü München sind von den Beschlüssen betroffen.

Die Fußballstadien in den anderen Bundesländern dürfen vorerst mit maximal 50 Prozent der Kapazität, höchstens aber 15.000 Zuschauern ausgelastet werden. Das wurde am Donnerstag von der Bund-Länder-Runde beschlossen.