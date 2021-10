Geisterspiel in Bingen: Verband prüft Sanktionen, Trier-Fans sammeln für soziales Projekt

Das Oberliga-Spiel zwischen Hassia Bingen und Eintracht Trier ging am Samstag ohne Zuschauer über die Bühne. Beim Verband sieht man das sehr kritisch und prüft sogar Sanktionen. Zumindest ein Jugendtreff in Bingen konnte sich aber über das Alternativprogramm der Trier-Fans freuen.

Dem BFV Hassia Bingen wurde es irgendwann zu bunt: Nachdem am Freitag auch bundesweit mehr und mehr durchsickerte, dass das Oberliga-Spiel aus Sicherheitsgründen und auf Betreiben des Heimvereins ohne Zuschauer stattfinden solle, regte sich Widerstand, denn nicht nur wurden die Bingen- und Trier-Fans um ein Highlight gebracht, auch die Befürchtung, dass so ein restriktives Sicherheitsdenken bundesweit Schule machen könnte, bewegte die Fußballfans. Da die Reaktionen in den sozialen Netzwerken teils heftig und sehr emotional ausfielen, schränkte Hassia die Kommentarfunktion auf Facebook ein.

Ralf Weiser ist Sicherheitsbeauftragter des Fußball-Regionalverbands Südwest und gar nicht glücklich über das Vorgehen der Binger. Dem "Volksfreund" sagte er: "Wir sind froh, dass wieder weitgehend unbegrenzt Fans zu den Spielen dürfen. Da tut so ein Geisterspiel weh." Und auch er sieht mögliche Nachahmer auf den Fußball zukommen: "Es könnte auch andere Vereine geben, die sagen, dass sie sich die Kosten für einen zusätzlichen Organisationsaufwand sparen und auch auf Zuschauer verzichten. Das kann aber nicht das Ziel sein." Noch dazu hatte das Spiel laut Weiser den Sicherheitsstatus "Grün".

Hat der komplette Zuschauer-Ausschluss sogar ein Nachspiel für Hassia Bingen. Weiser kündigte an: "Wir schauen, ob das gegen die Spielordnung verstößt. Ich kann nicht abschätzen, ob das Ganze eventuell ein Fall für die Spruchkammer werden könnte."

Trier-Fans schauen von außen zu

Wie der "Supporters Club Trier 2001" in einer Meldung auf Facebook scheibt, hätten sich am Samstag trotz allem rund 80 Trier-Fans auf den Weg nach Bingen gemacht und dort mit einigen Bingen-Fans friedlich das Spiel, das der SV Eintracht mit 2:1 für sich entschied, verfolgt. Die Bauweise des Stadions sei offenbar so, dass man auch von außen einen Blick auf den Rasen werfen könne.

Zur Wahrheit gehört bei all der Aufregung über den rigorosen Schritt des BFV Hassia aber auch, dass einige Trier-Fans am 5. September im Rahmen des Oberliga-Duells mit der TuS Koblenz genauso wie Anhänger der Koblenzer alles andere als friedlich aufgetreten sein sollen, was offenbar den BFV-Vorstand nachhaltig in Alarmstimmung versetzt hatte. Laut "Rhein-Zeitung" hatten die Binger Verantwortlichen auch im Hinterkopf, dass es bei Heimspielen gegen Trier und auch Koblenz in der Vergangenheit zu Sachbeschädigungen und Körperverletzungen gekommen sein soll.

Zurück zum Samstag. Umsonst war die Anreise nach Bingen auch aus einem anderen Grund nicht: Die Trierer Fans verkauften vor Ort Geisterspieltickets zum Preis von je 5 Euro. Der Erlös aus diesen Tickets ging laut "Supporters Club" zur Hälfte an die Eintracht-Jugend und zur anderen Hälfte an einen selbst verwalteten Jugendtreff in Bingen. Bei diesem sozialen Projekt sollen Werte wie Toleranz und Weltoffenheit vermittelt werden, was die Trier-Fans zu einem Seitenhieb in Richtung Hassia-Vereinsführung nutzten: "Werte, die der Vorstand des BFV gegenüber Sportfreunden und Fans leider nicht vorlebt."